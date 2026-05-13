En la Liga MX le dieron la espalda a 13 mil millones de dólares, la revelación de la “Bomba” Rodríguez

Juan Carlos Rodríguez, excomisionado de la Liga MX, volvió a ser noticia al revelar que todos los planes que se habían trazado para convertir al fútbol mexicano en una de las competencias más poderosas económicamente hablando fallaron porque los equipos no quisieron transparentar sus finanzas.

Después de 24 meses de haber presentado su renuncia al cargo en la Federación Mexicana de Fútbol, el llamado “Bomba” aseguró en el podcast de “Fútbol de Primera” que los dueños de equipos de la Primera División no quisieron participar en el fondo de inversión simplemente porque no quisieron transparentar sus negocios y sus finanzas.

El exfuncionario del fútbol de México aseguró que estuvo muy cerca de conseguir ingresos para la Liga MX de hasta 13 mil millones de dólares, en una inversión histórica para el balompié azteca que le habría permitido competir con las mejores ligas del orbe.

La “Bomba” también dijo que sostuvo reuniones con diferentes casas de fondos de inversión de mayor importancia a nivel global y que por lo menos siete estaban muy interesadas en participar en el negocio de la Liga MX.

“Cuando fuimos a ver a los dueños y dijimos que la única regla era total transparencia de sus operaciones, ahí fue donde ya no querían transparentar ni hacer pública la manera en la que cocinan sus negocios y ahí fue lo que pasó”, expresó Rodríguez.

Juan Carlos Rodríguez fue contratado por el alto mando del fútbol de México y tomó el cargo el 22 de mayo de 2023, con la convicción de cambiar las entrañas de este deporte en la nación azteca, pero sus proyectos se toparon con muchos vicios y a lo largo de un año, dejó su cargo al rechazar los dueños de equipos el transparentar sus finanzas.

“Se empezó a hacer un grupo muy extraño con gente que, por diferentes intereses, se alineó para boicotearme. De ese boicot, me entero la noche anterior a la junta de dueños. Ese día recibí una llamada y esa llamada hizo que yo tomara la decisión de decir: ‘Mejor ya no sigo'”.

Consultado sobre si los dueños de la Liga MX se equivocaron al no tomar el fondo de inversión y dijo que el error fue suyo: “No, pero me arrepentí de mis errores. El que se equivocó soy yo, el que la cagó fui yo, me creí mi propio cuento”, comentó y previamente dio la cantidad mayor que pudo haber alcanzado el acuerdo”.

“Mi primer gran error es pensar que generar mucho valor para convencer a alguien de que haga las cosas bien”, dijo. “Al final no eran 800 millones de dólares, fueron 13 mil millones de dólares; acabaron siendo 12 mil 900 millones de dólares (de propuesta)”, destacó.

En su análisis respecto a cómo fue su gestión, la “Bomba” expuso que, al final de cuentas, no todo fue color de rosa, pero por lo menos se pudieron generar aspectos que se asemejaran a la Major League Soccer (MLS) y que esto pudiera elevar el nivel de competencia contra los Estados Unidos.

“Había una oportunidad de copiar el modelo americano. Les dije que me dieran chance de venir y tener a la gente correcta, pero lo más importante es que quiero juntar los derechos de transmisión para que podamos hacer una comercializadora muy grande y eso nos permita armar un negocio muy importante”.

“Con mis colegas de Univisión inventamos el Campeón de Campeones, la Leagues Cup, todas esas pendejadas, todas esas rivalidades que tuvieran que ver con Estados Unidos; hicimos una tras otra y fueron exitosas”, dijo.

Finalmente, reiteró que el no invertir para la Liga MX se verá el impacto en los próximos años: “Si logramos convencer a un fondo de inversión para que esto funcione, había una oportunidad gigante. Mientras yo negociaba mi contrato, me fui a ver a la gente de CBC, a la gente de Inglaterra y me fueron a ver a México; yo todavía ni entraba y me dijeron: “Aquí hay 800 millones de dólares por el 10 por ciento del negocio'”, concluyó.

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