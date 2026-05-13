La Liga MX tendrá a un nuevo campeón en el banquillo

El Clausura 2026 está cerca de definirse. Cuatro clubes siguen en disputa del trofeo nacional del fútbol mexicano. Con la eliminación del Toluca y Antonio Mohamed, no hay un campeón defensor en el camino a la final. Conoce los detalles de los cuatro entrenadores que buscarán su primera Liga MX.

Sin duda alguna el entrenador que tiene una mayor experiencia es Efraín Juárez. El exfutbolista dirige a los Pumas de la UNAM. El estratega mexicano fue campeón en Colombia, pero en México no había podido trascender más allá de un Play-In. Hasta ahora esta es la mejor participación de Juárez en los banquillos del fútbol mexicano.

El profesor Efraín Juárez sobre el penal de último minuto fallado por Henry Martín:



“Es hermoso, es película, señores, y ya saben que CUÁNDO EFRAÍN JUÁREZ ESTÁ AQUÍ, ES PELÍCULA”.#Pumas pic.twitter.com/Ws278LjWT4 — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) May 11, 2026

El siguiente en discordia es el argentino Gabriel Milito. El entrenador de las Chivas de Guadalajara está en su cuarto torneo con el Rebaño Sagrado. Esta ha sido su mejor participación hasta el momento. El entrenador sudamericano también busca su primera Liga MX.

Uno de los participantes inesperados es el Pachuca de Esteban Solari. Esta es su primera temporada con el conjunto de los Tuzos y hasta ahora ha podido engranar muy bien a sus piezas. Solari sabe lo que significa quedar campeón, pues lo logró en Malasia con el Johor Darul Ta’zim. El argentino busca su primer título en la Liga MX en su campaña de debut.

🇦🇷 Esteban Solari da las claves para que Pachuca recuperara protagonismo en Liga MX 🤍💙



◾️ Calidad de sus jugadores y la gestión del grupo

◾️ Apoyo de la directiva pic.twitter.com/w0ns6E8vei — AS México (@ASMexico) May 12, 2026

En último entrenador sobre la mesa es Joel Huiqui. En una temporada compleja para Cruz Azul, Huiqui tuvo que asumir el mando de “La Máquina” por la destitución de Nicolás Larcamón tras haber finalizado la fase regular del Clausura 2026. Huiqui viene de eliminar al Club Atlas y busca su primer título en su primer incursión como técnico principal en Liguilla.

Motivación Nivel Joel Huiqui 🔝



"¿Lo que hagamos hoy tenga eco en dónde?"



– "En la eternidad"



"¿Lo que hagamos hoy tenga eco en dónde?"



– "En la eternidad"



"¿Lo que hagamos hoy tenga eco en dónde?"



– "En la eternidaaaaad"



¡Vamos @CruzAzul! 🩵#JuntosPorLaG10ria pic.twitter.com/wA49WtAojN — AzlJLado (@jorgeluazul) May 12, 2026

En términos generales, todos los entrenadores que forman parte de unas semifinales por primera vez en su carrera. El Clausura 2026 será el primer trofeo de la Liga MX para cualquiera de estos cuatro estrategas.

Semifinales de la Liga MX

Cruz Azul vs. Chivas

Ida: Miércoles 13 de mayo, Estadio Banorte.

Vuelta: Sábado 16 de mayo, Estadio Jalisco.

Pumas UNAM vs. Pachuca

Ida: Jueves 14 de mayo, Estadio Hidalgo.

Vuelta: Domingo 17 de mayo, Estadio Olímpico Universitario.

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