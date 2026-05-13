La Liga MX tendrá a un nuevo campeón en el banquillo
Luego de la eliminación de las Águilas del América y el Toluca, los clubes restantes tienen entrenadores que van por su primer trofeo en México
El Clausura 2026 está cerca de definirse. Cuatro clubes siguen en disputa del trofeo nacional del fútbol mexicano. Con la eliminación del Toluca y Antonio Mohamed, no hay un campeón defensor en el camino a la final. Conoce los detalles de los cuatro entrenadores que buscarán su primera Liga MX.
Sin duda alguna el entrenador que tiene una mayor experiencia es Efraín Juárez. El exfutbolista dirige a los Pumas de la UNAM. El estratega mexicano fue campeón en Colombia, pero en México no había podido trascender más allá de un Play-In. Hasta ahora esta es la mejor participación de Juárez en los banquillos del fútbol mexicano.
El siguiente en discordia es el argentino Gabriel Milito. El entrenador de las Chivas de Guadalajara está en su cuarto torneo con el Rebaño Sagrado. Esta ha sido su mejor participación hasta el momento. El entrenador sudamericano también busca su primera Liga MX.
Uno de los participantes inesperados es el Pachuca de Esteban Solari. Esta es su primera temporada con el conjunto de los Tuzos y hasta ahora ha podido engranar muy bien a sus piezas. Solari sabe lo que significa quedar campeón, pues lo logró en Malasia con el Johor Darul Ta’zim. El argentino busca su primer título en la Liga MX en su campaña de debut.
En último entrenador sobre la mesa es Joel Huiqui. En una temporada compleja para Cruz Azul, Huiqui tuvo que asumir el mando de “La Máquina” por la destitución de Nicolás Larcamón tras haber finalizado la fase regular del Clausura 2026. Huiqui viene de eliminar al Club Atlas y busca su primer título en su primer incursión como técnico principal en Liguilla.
En términos generales, todos los entrenadores que forman parte de unas semifinales por primera vez en su carrera. El Clausura 2026 será el primer trofeo de la Liga MX para cualquiera de estos cuatro estrategas.
Semifinales de la Liga MX
Cruz Azul vs. Chivas
Ida: Miércoles 13 de mayo, Estadio Banorte.
Vuelta: Sábado 16 de mayo, Estadio Jalisco.
Pumas UNAM vs. Pachuca
Ida: Jueves 14 de mayo, Estadio Hidalgo.
Vuelta: Domingo 17 de mayo, Estadio Olímpico Universitario.
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