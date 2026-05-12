Javier Mascherano le lanza un guiño a la Liga MX

Javier Mascherano fue un destacado mediocampista argentino que conquistó múltiples trofeos en el fútbol europeo. El “Jefecito” recién comienza su carrera como entrenador. Tras dejar al Inter Miami, Mascherano reconoció que le gustaría dirigir en la Liga MX.

En el marco del Fan Fest de LaLiga en la Ciudad de México, Javier Mascherano reconoció su deseo de dirigir, alguna vez, en la Liga MX. El exfutbolista argentino destacó el nivel del fútbol mexicano.

“Es una liga muy competitiva, con equipos fuertes y grandes jugadores. Me parece que es una liga muy entretenida, me gusta su formato (…) En algún momento, si está la oportunidad, me gustaría dirigir en México”, dijo el exmediocampista del FC Barcelona.

🇲🇽⚽️JAVIER MASCHERANO ES UN FAN MÁS DE LA LIGA MX 👀



“Es una liga competitiva y entretenida”. 🇦🇷🔥



El ex DT del Inter Miami CF reconoció que sigue de cerca el futbol mexicano



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En su corta experiencia como entrenador, Javier Mascherano ha dirigido a las selecciones sub-20 y sub-23 de Argentina. En enero de 2025 asumió su primer reto en el fútbol profesional a nivel de clubes con el Inter Miami de la MLS.

Mascherano solo dirigió 67 partidos en el conjunto liderado por Lionel Messi. Mascherano dejó un balance de 38 victorias, 15 empates y 14 derrotas. Pero su proyecto no terminó de afianzarse.

De hecho, el único título de Javier Mascherano en el fútbol estadounidense fue en 2025. El “Jefecito” consiguió la MLS Cup después de que el Inter Miami derrotara a Vancouver Whitecaps 3-1.

Mascherano habla del Mundial en México

Además de elogiar el torneo local mexicano, Javier Mascherano habló sobre sus expectativas de la Copa del Mundo en territorio mexicano. El exentrenador del Inter Miami considera que el país azteca tiene las capacidades para afrontar un reto organizativo como el Mundial de 2026.

“México está totalmente en condiciones de albergar un campeonato como éste (…) que uno espera es un Mundial entretenido; sobre todo los que tengan posibilidad de venir a verlo tendrán que viajar mucho”, dijo el estratega argentino.

México tendrá la inauguración oficial del torneo. El jueves 11 de junio se desarrollará el partido inaugural de la Copa del Mundo de 2026. México y Sudáfrica serán los protagonistas del duelo que de inicio a la competición. El partido será desarrollado en el mítico Estadio Azteca.

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