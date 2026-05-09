Matías Almeyda podría ser el entrenador mejor pagado de la Liga MX

Desde que salió del Sevilla de España, Matías Almeyda ya a ha comenzado a sonar dentro del fútbol mexicano. El estratega argentino tiene buenos antecedentes dentro de la Liga MX. El “Pelado” ya tendría en el radar sus pretensiones económicas para asumir un nuevo proceso en México. Almeyda sería el mejor pagado del torneo.

Después que salió de las Chivas de Guadalajara, Matías Almeyda asumió las riendas de San Jose Earthquakes de la Major League Soccer. Después de dirigir más de 100 partidos en Estados Unidos, Almeyda dirigió al AEK de Atenas del fútbol griego y al Sevilla FC de LaLiga.

La nueva experiencia de Matías Almeyda revalorizaría el peso de sus proyectos. Según informaciones de Estadio Deportes, el “Pelado” podría convertirse en el entrenador mejor pagado de todo el fútbol mexicano.

“Almeyda busca un salario cercano a los cinco millones de dólares anuales. Una cifra que lo colocaría por encima de cualquier otro entrenador en la Liga MX”, explica el reporte.

En la actualidad, el entrenador mejor pagado de toda la Liga MX es Antonio Mohamed. El “Turco” percibe cerca de $4 millones de dólares al año. La brecha es muy larga con relación a los entrenadores siguientes. Los salarios de Gabriel Milito y Guido Pizarro a penas rondarían los $2 millones de dólares anuales.

El regreso de Matías Almeyda

Entre septiembre de 2015 y junio de 2018, Matías Almeyda asumió las riendas de las Chivas de Guadalajara. El “Pelado” dirigió 147 partidos en el banquillo del Rebaño Sagrado. El estratega argentino dejó un balance de 64 victorias, 40 empates y 43 derrotas.

Las Chivas de Almeyda ganaron la Copa MX del Apertura 2015, la Supercopa MX de la 2015-2016, la Copa MX del Clausura 2017 y la Liga MX del Clausura 2017. En el plano internacional conquistaron la Liga de Campeones de la Concacaf de 2018.

Como dato curioso, los reportes señalan que Matías Almeyda tenía un contrato con las Chivas que rondaban los $1.5 millones de dólares anuales. Este valor se aleja de las pretensiones actuales después de su paso por Europa.

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