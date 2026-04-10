Matías Almeyda sigue en el radar de la Liga MX

Matías Almeyda salió por la puerta de atrás del Sevilla FC. El “Pelado” no pudo establecer su idea en un club que tiene bastante tiempo sin competir en el torneo local. Almeyda es agente libre. En la Liga MX podrían solicitar sus servicios.

El estratega argentino fue destituido del Sevilla FC después de haber dirigido 32 partidos. El “Pelado” dejó un balance de 10 victorias, 7 empates y 15 derrotas. Pero su reemplazo, Luis García Plaza no inició muy bien el proceso: derrota 1-0 contar el Real Oviedo, colista de LaLiga.

A pesar de que no le fue muy bien en España, Matías Almeyda demostró en sus proceso anteriores que es un entrenador de jerarquía. En su primera experiencia en Europa dirigió 134 partidos con el AEK de Atenas. Almeyda conquistó 80 victorias, empató en 24 ocasiones y perdió 30 encuentros. En México confían en sus capacidades.

Según informaciones de Estadio Deportivo, a Matías Almeyda podrían sobrarle ofertas dentro de la Liga MX. El reporte señala que has tres clubes podrían contar con sus servicios en un futuro.

“De salir por la puerta de atrás a ser uno de los nombres más cotizados. Matías Almeyda ya tiene pretendientes y no son cualquiera: Rayados, América e incluso Chivas quiere recuperarlo“, explica el portal.

El caso de las Chivas podría ser un plan de emergencia en caso de una posible salida de Gabriel Milito. El estratega argentino lo ha hecho muy bien dentro del Rebaño Sagrado, pero al igual que ocurrió con Fernando Gago, Milito ha sido tentado por clubes argentinos.

¿LA TRAICIÓN? 😳



Pensar en Matías Almeyda es inmediatamente ligarlo a Chivas y viceversa, sin embargo surge información que podría cambiarlo todo.



🦅 De acuerdo con Estadio Deportivo desde España, el ‘Pelado’ está en el radar de América para posible DT del equipo, esto ante la… pic.twitter.com/zyR2H4Ayxz — Futbol Total (@futboltotal) April 9, 2026

Matías Almeyda en las Chivas

El último proceso exitoso de las Chivas de Guadalajara fue con Matías Almeyda en el banquillo. El “Pelado” dirigió 147 partidos en el banquillo del Rebaño Sagrado. Almeyda dejó un balance de 64 triunfos, 40 empates y 43 derrotas.

A nivel nacional, Matías Almeyda conquistó dos Copa MX (Apertura 2015 y Clausura 2017), la Liga MX (Clausura 2017), la Supercopa MX ( 2015-2016) y a nivel internacional levantó una Liga de Campeones de la Concacaf (2018).

LA CHARLA 👏🏻



Así fue la plática que tuvo Matías Almeyda con su equipo antes de su encuentro ante Girona 🙌🏻



Sevilla ganó el partido 2-0 pic.twitter.com/TTtQjiwpln — TVC Deportes (@TVCDeportes) September 3, 2025

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