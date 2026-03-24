¿Cómo le fue a Matías Almeyda en el Sevilla?

En julio de 2025, Matías Almeyda emprendió una compleja aventura en el Sevilla FC. El estratega argentino tuvo su primera experiencia en una liga élite de Europa. Luego de 32 partidos, la directiva del conjunto español decidió prescindir de los servicios del “Pelado”.

“El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales”, escribió el conjunto español en su comunicado oficial para anunciar la salida de Matías Almeyda.

En sus redes sociales, el “Pelado” le agradeció a los jugadores por haberse tomado en serio el proyecto. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Matías Almeyda se marcha del Sevilla con un saldo negativo.

“Quiero agradecer a los jugadores por su compromiso, por el esfuerzo y por no dejar de creer incluso en los momentos más difíciles, al club y a todas las personas que trabajan en él por su apoyo constante, a la afición y al periodismo con el cual hemos debatido de fútbol, ha sido un año de aprendizaje que le sumo a mi vida profesional”, escribió el estratega sudamericano.

Matías Almeyda en el Sevilla FC

Durante su etapa en el Sevilla FC, Matías Almeyda dirigió al club en 32 partidos. El “Pelado” estuvo en el banquillo del conjunto español por 29 partidos de LaLiga y 3 encuentros por la Copa del Rey.

De la mano de argentino, el Sevilla FC conquistó 10 victorias, 7 empates y 15 derrotas. Los “Nervionenses” convirtieron 43 goles, pero su defensa no fue sólida y permitieron hasta 53 goles. Entre el FC Barcelona, Mallorca, Levante, Atlético Madrid y Athletic Club el Sevilla FC pudieron anotarle 3 o más goles (23 en total).

El Sevilla FC se ubica en el puesto 15 de la clasificación general de LaLiga. Solo tres puntos separan al conjunto blanquirrojo de los puestos del descenso. En la Copa del Rey, Almeyda no pudo superar los dieciseisavos de final contra el deportivo Alavés.

“Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con honestidad y con respeto por este escudo; todos saben que lo defendí dentro y fuera de la cancha. Dios los bendiga. Gracias por todo sevillistas! Un fuerte abrazo”, concluyó Almeyda.

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