Paulinho destaca el nivel de la Liga MX previo al duelo contra México

Paulinho lucha por meterse en la lista final de Roberto Martínez para el Mundial de 2026. El delantero del Toluca está teniendo un muy buen ritmo deportivo en el fútbol mexicano. Paulinho pidió valorar el nivel de la Liga MX.

Luego de confirmarse las bajas de Rafael Leão (AC Milan) y del joven Rodrigo Mora (Porto), Paulinho entró en la lista final de Portugal para enfrentar a México en el Estadio Azteca el sábado 28 de marzo. Paulinho no se extraña por su convocatoria, pues cree que está en un torneo de buen prestigio.

“Ustedes venden muy mal su país y su liga porque es una liga muy competitiva con buenos jugadores. Siempre lo dije: ustedes son una muy buena liga, pero tienen que venderla mejor”, dijo el portugués a medios mexicanos.

"SON BUENA LIGA PERO TIENEN QUE VENDERLA MEJOR" 🗣️🔥⚽



Paulinho fue tajante sobre su opinión de la #LigaMX tras ser convocado con Portugal pic.twitter.com/bgCw29eQFN — Claro Sports (@ClaroSports) March 23, 2026

Independientemente de la liga en la que esté, Paulinho considera que las convocatorias son producto de trabajo. El hecho de que esté jugando en la Liga MX no lo inhabilita para representar a la selección portuguesa.

“Es trabajo. Creo que todos los jugadores de selecciones son llamados porque trabajan bien. Al final son decisiones del seleccionador en una situación muy larga, hay muchos jugadores con calidad y al final hay que decidir”, dijo el veterano delantero del Toluca.

A Paulinho se le presentó una gran oportunidad para mostrarse en la convocatoria de Roberto Martínez. El delantero del Toluca tiene la ilusión de estar en la lista final de Portugal para la Copa del Mundo de 2026.

“La selección ahora está muy competitiva, tiene muchos buenos jugadores. Es difícil llegar ahí, pero mientras juegue voy a intentar que me llamen […] Claro que sí (pienso en el Mundial 2026), voy a seguir trabajando, después ya no es un tema mío, pero yo voy a hacer lo que tenga que hacer”, agregó.

Paulinho en México

En julio de 2024, Paulinho dejó el Sporting Lisboa para iniciar una nueva aventura en México. Esta fue la primera vez que el atacante nacido en Barcelos representó a un club fuera de Portugal.

Ya Paulinho ha jugado 80 partidos con los Diablos Rojos del Toluca. En más de 6,400 minutos en el fútbol mexicano, Paulinho ha logrado marcar 54 goles y conceder 12 asistencias.

Paulinho ha jugado 3 partidos con la selección de Portugal. El atacante de 33 años jugó 63 minutos en el triunfo de Portugal 7-0 sobre Andorra (marcó un doblete). Por la Nations League, el exjugador del Sporting disputó 18 minutos en los duelos contra Francia y Croacia. Paulinho vuelve a la selección desde noviembre de 2020.

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