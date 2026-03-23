Paulinho, campeón de goleo de la Liga MX, enfrentará a México con Portugal

La selección de Portugal ajusta su convocatoria de última hora y sorprende con el llamado de Paulinho, delantero del Toluca, quien vivirá una nueva oportunidad internacional en los amistosos ante México y Estados Unidos.

La decisión fue confirmada por la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), luego de que el equipo sufriera importantes bajas por lesión en su ataque.

Paulinho regresa a la selección de Portugal

El experimentado atacante Paulinho, quien es el monarca de goleo individual de la Liga MX ostentando 12 goles en el Apertura 2025 y compartiendo el título con Armando “Hormiga” González y Joao Pedro, vuelve a vestir la camiseta de Portugal después de varios años de ausencia, siendo su última participación en 2020.

Con tres partidos y dos goles en su historial con la selección, el delantero llega en gran momento tras consolidarse como referente ofensivo del Toluca en la Liga MX.

Su rendimiento ha sido destacado: acumula tres temporadas consecutivas como máximo goleador y ha conquistado títulos como el Apertura, Clausura, Campeón de Campeones y la Copa de Campeones de la Concacaf.

Convocatoria de emergencia tras múltiples bajas

El llamado de Paulinho se da tras las lesiones de figuras importantes como Rafael Leão (del AC Milan) y Rodrigo Mora (del Porto FC), quienes quedaron fuera de los amistosos internacionales.

Estas ausencias se suman a la ya conocida baja de Cristiano Ronaldo, lo que obliga al técnico Roberto Martínez a reconfigurar su ofensiva.

Nuestro tricampeón a la Seleçao 🇵🇹 ¡Merecidísimo! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/oIlauHZoR9 — Toluca FC (@TolucaFC) March 23, 2026

Portugal se prepara en México para duelo histórico

La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) informó que Paulinho se integrará al grupo en Cancún, donde el equipo europeo afinará detalles para enfrentar a la selección de México el próximo 28 de marzo.

Este partido marcará la reinauguración del Estadio Azteca en la Ciudad de México, un evento de gran relevancia rumbo al Mundial 2026.

Posteriormente, Portugal viajará a Atlanta para medirse ante Estados Unidos el 31 de marzo, en lo que será su segundo compromiso de preparación.

Otros nombres destacados en la convocatoria

Además de Paulinho, la lista de convocados de Portugal incluye a futbolistas que militan en importantes ligas europeas:

Gonçalo Guedes ( Real Sociedad )

( ) Samu Costa ( Mallorca )

( ) Renato Veiga (Villarreal)

Estos jugadores formarán parte del proceso de preparación del equipo luso con miras a ser protagonista en el Mundial 2026.

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