Jugador del Gremio sufre dramática fractura en partido contra el Vitória de Guimarães

Impactante fractura de tibia y peroné sufrió el jugador Marlon del Gremio de Porto Alegre, que alarmó a todo mundo en el terreno de juego contra el Vitoria de Guimaraes, en donde el citado jugador sufrió esta lesión cuando la pierna se le giró completamente a 90 grados y pareció separada de su cuerpo.

La escalofriante acción se presentó en el minuto 69 de tiempo corrido, cuando todo mundo en el estadio se quedó helado cuando Marlon, al tratar de recuperar un balón por el sector izquierdo de la cancha, chocó con el jugador del Vitoria, Caíque y en ese momento todo se conjugó en contra del elemento del Gremio.

Marlon no pudo sacar el pie; sino que, por el contrario, se le atoró en el césped y con todo su peso encima, giró casi en 90 grados y la pierna se ve que se separa del tronco en unas dantescas imágenes al caer totalmente descompuesto.

En la transmisión de televisión, las escenas fueron calificadas como fuertes, sobre todo porque captaron cuando el tobillo del jugador sufre una completa torción de casi 90 grados, siendo evidente una fractura de tibia y peroné, provocando que los jugadores de ambos equipos se llevaran las manos a la cabeza por el terror de ver cómo un compañero de profesión sufría este tipo de lesión.

El árbitro Alex Gomes Stefano, al percatarse de la gravedad del asunto, detuvo el encuentro y dio paso a la intervención de las asistencias médicas mientras Caíque rompía en llanto al ver lo delicado del momento de su adversario, pero colega de profesión, mientras Marlon era atendido.

El jugador de Gremio fue atendido bajo los más altos criterios de atención médica para que el jugador pudiera pasar del trance traumático lo más pronto posible, mostrando una entereza ejemplar al responder a los aplausos de los asistentes, mientras era canalizado a la unidad de emergencia para ser trasladado al hospital más cercano en Porto Alegre.

Posteriormente, el Gremio publicó en la redes sociales un mensaje de apoyo al jugador y reiterándole todo el acompañamiento para su pronta recuperación en una etapa de rehabilitación que hasta el momento no ha sido determinada.

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