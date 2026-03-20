Cristiano Ronaldo no está en la convocatoria de Portugal para enfrentar a México

Cristiano Ronaldo, de baja por lesión desde febrero, no forma parte de la convocatoria anunciada este viernes por el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, que sí contará para jugar en los amistosos contra México y Estados Unidos con el jugador del Real Sociedad Gonçalo Guedes, el medio del Mallorca Samu Costa y el defensor del Villarreal Renato Veiga.

En una rueda de prensa celebrada en la Ciudad del Fútbol, ubicada en Oeiras (área metropolitana de Lisboa), Martínez anunció a los 27 convocados “más uno”, en referencia al fallecido Diogo Costa.

LO QUE PUDO SER… Y NO SERÁ 💔🏟️



Marzo y abril prometían algo irrepetible: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi pisando el Estadio Azteca. Los dos más grandes, en el mismo escenario.🥹



Hoy, ese sueño se desvanece. CR7 no vendrá por lesión… y Messi quedó fuera tras la eliminación… pic.twitter.com/t6NNMSdv84 — Claro Sports (@ClaroSports) March 20, 2026

El seleccionador de Portugal aseguró este viernes que Cristiano Ronaldo sufre una lesión muscular “leve” que no pondrá en riesgo su participación en el Mundial de 2026.

“No está en riesgo (el Mundial). Es una lesión leve. Es una lesión muscular, es una lesión que creemos que para poder volver (necesitará) una o dos semanas. No es un periodo muy largo. Creo que todo lo que Cristiano hizo físicamente durante esta época muestra que está en un momento óptimo“, afirmó el técnico.

Cristiano, de 41 años, no juega desde febrero tras lesionarse al servicio de su club, el Al Nassr saudí.

Convocatoria de Portugal

Porteros: Diogo Costa (Oporto, POR), Rui Silva (Sporting de Portugal, POR), José Sá (Wolverhampton, ING).

Defensas: Matheus Nunes (Manchester City, ING), Diogo Dalot (Manchester United, ING), João Cancelo (FC Barcelona, ESP), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting, POR), Tomás Araújo (Benfica, POR), António Silva (Benfica, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP).

Centrocampistas: João Neves (PSG, FRA), Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Samú Costa (Mallorca, ESP), Vitinha (PSG, FRA), Bruno Fernandes (Man. United, ING), Rodrigo Mora (Oporto, POR), Mateus Fernandes (West Ham, ING).

Delanteros: Ricardo Horta (Braga, POR), Pedro Gonçalves (Sporting, POR), João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Rafael Leão (AC Milan, ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP) y Gonçalo Ramos (PSG, FRA).

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