Luis Cárdenas respalda la convocatoria de Guillermo Ochoa al Mundial de 2026

En medio de tanto debate, todo parece indicar que Guillermo Ochoa puede ser uno de los guardametas convocados por Javier Aguirre para el Mundial de 2026. “Memo” vuelve a ser considerado por el “Vasco”. Luis Cárdenas respalda la convocatoria de Ochoa.

El veterano guardameta de Rayados de Monterrey calificó a “Memo” como un histórico dentro del fútbol mexicano. “Mochis” considera que Guillermo Ochoa debe ser tomado en cuenta para la Copa del Mundo de 2026.

“Es un histórico del futbol mexicano, por algo ha algo lo que ha hecho y ha conseguido lo que ha conseguido; si el cuerpo técnico decide que es él, todos como mexicanos debemos apoyarlo. En lo personal es alguien que inspira porque ha jugado en todos lados y es muy importante para nosotros”, dijo el arquero de Rayados en unas declaraciones difundidas por Fox Sports.

🇲🇽🙌🙂'SI EL CUERPO TÉCNICO DECIDE QUE ES ÉL; TODOS, COMO MEXICANOS, DEBEMOS APOYARLO'



Luis 'Mochis' Cárdenas, portero de Rayados de Monterrey, consideró a Guillermo Ochoa como un histórico del futbol nacional y, de ser convocado para el Mundial con México, tocará respaldarlo al… pic.twitter.com/klOL8RwVP8 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 19, 2026

Guillermo Ochoa dio un gran paso en su lucha por un puesto a la Copa del Mundo de 2026. El arquero del AEL Limassol vuelve a ser tomado en cuenta por Javier Aguirre en una convocatoria. El estratega mexicano convocó a “Memo” para los amistosos contra Portugal y Bélgica.

“La verdad es que ha sido de los mejores jugadores de México en los Mundiales. Que sea decisión del cuerpo técnico, (pero) como compañeros, aficionados y todo, debemos apoyar porque le vamos a México”, agregó Cárdenas.

Guillermo Ochoa en Chipre

En la temporada 2025-2026 Guillermo Ochoa ha tenido mucha más regularidad. El exguardameta de las Águilas del América se ha atornillado bajo el arco del AEL Limassol. Hasta la fecha “Memo” ha jugado 24 partidos con el conjunto chipriota.

El experimentado arquero de 40 años ha defendido el arco de su club durante más de 2,000 minutos en esta temporada. Ochoa ha recibido 35 goles y ha mantenido su portería imbatida en 6 ocasiones. Ochoa es un firme candidato a entrar en la lista final del “Vasco”.

Convocatoria de México para los amistosos de Marzo

Porteros

Raúl Rangel — Chivas

Guillermo Ochoa — AEL Limassol

Carlos Acevedo — Santos

Defensas

Richard Ledezma — Chivas

Jorge Sánchez — PAOK

César Montes — Lokomotiv Moscú

Israel Reyes — América

Johan Vásquez — Genoa

Everardo López — Toluca

Jesús Gallardo — Toluca

Jesús Angulo — Tigres

Mediocampistas

Denzell García — FC Juárez

Erik Lira — Cruz Azul

Obed Vargas — Atlético de Madrid

Álvaro Fidalgo — Real Betis

Orbelín Pineda — AEK Atenas

Carlos Rodríguez — Cruz Azul

Érick Sánchez — América

Brian Gutiérrez — Chivas

Delanteros

Roberto Alvarado — Chivas

Germán Berterame — Inter Miami

Julián Quiñones — Al-Qadsiah

Alexis Vega — Toluca

Guillermo Martínez — Pumas

Raúl Jiménez — Fulham

Armando González — Chivas

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