Luis Cárdenas respalda la convocatoria de Guillermo Ochoa al Mundial de 2026
El "Mochis", guardameta de Rayados de Monterrey, considera que "Memo" es un histórico del fútbol mexicano y debe ser tomado en cuenta para la Copa del Mundo
En medio de tanto debate, todo parece indicar que Guillermo Ochoa puede ser uno de los guardametas convocados por Javier Aguirre para el Mundial de 2026. “Memo” vuelve a ser considerado por el “Vasco”. Luis Cárdenas respalda la convocatoria de Ochoa.
El veterano guardameta de Rayados de Monterrey calificó a “Memo” como un histórico dentro del fútbol mexicano. “Mochis” considera que Guillermo Ochoa debe ser tomado en cuenta para la Copa del Mundo de 2026.
“Es un histórico del futbol mexicano, por algo ha algo lo que ha hecho y ha conseguido lo que ha conseguido; si el cuerpo técnico decide que es él, todos como mexicanos debemos apoyarlo. En lo personal es alguien que inspira porque ha jugado en todos lados y es muy importante para nosotros”, dijo el arquero de Rayados en unas declaraciones difundidas por Fox Sports.
Guillermo Ochoa dio un gran paso en su lucha por un puesto a la Copa del Mundo de 2026. El arquero del AEL Limassol vuelve a ser tomado en cuenta por Javier Aguirre en una convocatoria. El estratega mexicano convocó a “Memo” para los amistosos contra Portugal y Bélgica.
“La verdad es que ha sido de los mejores jugadores de México en los Mundiales. Que sea decisión del cuerpo técnico, (pero) como compañeros, aficionados y todo, debemos apoyar porque le vamos a México”, agregó Cárdenas.
Guillermo Ochoa en Chipre
En la temporada 2025-2026 Guillermo Ochoa ha tenido mucha más regularidad. El exguardameta de las Águilas del América se ha atornillado bajo el arco del AEL Limassol. Hasta la fecha “Memo” ha jugado 24 partidos con el conjunto chipriota.
El experimentado arquero de 40 años ha defendido el arco de su club durante más de 2,000 minutos en esta temporada. Ochoa ha recibido 35 goles y ha mantenido su portería imbatida en 6 ocasiones. Ochoa es un firme candidato a entrar en la lista final del “Vasco”.
Convocatoria de México para los amistosos de Marzo
Porteros
Raúl Rangel — Chivas
Guillermo Ochoa — AEL Limassol
Carlos Acevedo — Santos
Defensas
Richard Ledezma — Chivas
Jorge Sánchez — PAOK
César Montes — Lokomotiv Moscú
Israel Reyes — América
Johan Vásquez — Genoa
Everardo López — Toluca
Jesús Gallardo — Toluca
Jesús Angulo — Tigres
Mediocampistas
Denzell García — FC Juárez
Erik Lira — Cruz Azul
Obed Vargas — Atlético de Madrid
Álvaro Fidalgo — Real Betis
Orbelín Pineda — AEK Atenas
Carlos Rodríguez — Cruz Azul
Érick Sánchez — América
Brian Gutiérrez — Chivas
Delanteros
Roberto Alvarado — Chivas
Germán Berterame — Inter Miami
Julián Quiñones — Al-Qadsiah
Alexis Vega — Toluca
Guillermo Martínez — Pumas
Raúl Jiménez — Fulham
Armando González — Chivas
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