Carlos Hermosillo le cierra las puertas de El Tri a Guillermo Ochoa

Con la lamentable lesión de Luis Ángel Malagón se abre una oportunidad para que Guillermo Ochoa esté en el Mundial de 2026. “Memo” tiene grandes opciones para estar en una nueva Copa del Mundo. Carlos Hermosillo apoya la convocatoria de Ochoa, pero no quiere que vea minutos en el Mundial de 2026.

El exfutbolista de El Tri fue bastante crítico en su intervención para Fox Sports. Carlos Hermosillo tildó de “aberración” el hecho de que consideren darle minutos a Guillermo Ochoa en el Mundial.

“Yo creo que hay edades para todo, Ochoa hizo una carrera extraordinaria. Que lo lleven a la selección, yo también digo que lo lleven, pero que juegue se me hace una aberración, ¡aberración total!”, dijo el respetado exfutbolista mexicano.

Carlos Hermosillo aseguró que la amplia difusión de la carrera de Guillermo Ochoa es lo que lo mantiene en la lucha por un cupo entre los convocados al Mundial de 2026. Hermosillo cuestionó el nivel que ha desempeñado Ochoa en el AEL Limassol de Chipre.

“Es culpa de ustedes (prensa), que siempre hablan de Ochoa. ¿Por qué no dicen que lo golean allá (en Chipre)? ¿Por qué no dicen que le meten tres, cuatro goles? Ah no, pero en la selección mexicana… ¡Dejemos de hablar de él! Es un emblemático de este país, pero ya”, agregó.

Guillermo Ochoa en Chipre

Guillermo Ochoa ha retomado su continuidad en el fútbol europeo bajo el arco del AEL Limassol. “Memo” ha sido el arquero titular del conjunto chipriota. El exguardameta de las Águilas del América ha recibido 33 goles en 23 partidos con el club de Chipre.

Durante su estadía en Chipre, Guillermo Ochoa ha tenido partidos en los que no ha podido evitar la goleada. 5:0 contra Omonia Nicosia; 4-0 contra Aris Limassol; 3:0 contra Krasava ENY y 3-2 contra Apoel FC. En todos los demás encuentros ha recibido 2 goles o menos.

Sigue leyendo:

– La selección y el fútbol de México de luto con el deceso del papá de Raúl Jiménez

– La delantera de El Tri tiene a sus grandes candidatos antes del Mundial

– Carlos Hermosillo cuestiona el paso de Sergio Ramos en México

– Carlos Hermosillo critica las “exigencias de justicia” del América