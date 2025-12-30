Carlos Hermosillo cuestiona el paso de Sergio Ramos en México

Sergio Ramos fue una de las grandes apuestas de Rayados de Monterrey en los últimos años. Sin embargo, una vez más, el conjunto regio se quedó a medias en su intento de quedarse con títulos. Carlos Hermosillo cuestionó las ambiciosas contrataciones del club que no contribuyen al campeonato.

En un debate en Fox Sports, Rayados de Monterrey fue puesto como uno de los aspirantes al título del torneo Clausura 2026. Monterrey fue eliminado por Toluca en semifinales en el último torneo, pero aún así siguen apostando por la profundidad de su plantilla. Carlos Hermosillo no ocultó su disconformidad.

“¿Por qué metieron a Rayados? Como lo metiste, yo te hubiera dicho, ¿quién venderá más camisas? Los Rayados… ¡Los Rayados! Ya ves que contratan figuritas, bueno, figurotas”, dijo el goleador del fútbol mexicano.

Entre las críticas, Carlos Hermosillo apuntó a Sergio Ramos. El exdefensor del Real Madrid llegó a México con un gran cartel y logró vender muchas camisetas. Pero Hermosillo no quedó satisfecho con su principal función: defender.

“Hoy es figurita (Sergio Ramos). ¿Cumplió? Decían que viene fuerte, guapo y galán. Hizo goles, pero defensivamente fue un desastre”, sentenció el exjugador de la selección mexicana.

Sergio Ramos en la Liga MX

En febrero de 2025 Sergio Ramos fue anunciado como nuevo jugador de Rayados de Monterrey. El exdefensor del Real Madrid solo estuvo en la Liga MX durante 2 torneos. Ramos no conquistó ningún torneo largo.

A sus 39 años, Ramos jugó 34 partidos con la camiseta del conjunto regio. El exdefensor dela selección de España estuvo dentro del campo durante 3,022 minutos. Tal como lo indicó Hermosillo, Ramos dejó una buena cuota goleadora con 8 anotaciones. El veterano defensor europeo recibió 10 tarjetas amarillas y fue expulsado por roja directa en 1 ocasión.

