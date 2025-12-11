Sergio Ramos se va de México y entra en el radar de Inglaterra

Sergio Ramos fue una de las grandes contrataciones del fútbol mexicano en los últimos años. El defensor español firmó con Rayados de Monterrey, pero no pudo titularse campeón en el torneo azteca. A pocos días de conocerse su salida del fútbol mexicano, Ramos vuelve a sonar para Europa, puntualmente en el Manchester United.

A pesar de tener 39 años, Sergio Ramos sigue siendo un defensor de gran nivel. El exjugador del Real Madrid mostró que aún tiene velocidad y anticipación en sus botines. A pocos días de salir oficialmente de Rayados de Monterrey, Ramos ya tendría algunos pretendientes.

“Lejos de faltarle ofertas, el zaguero de 39 años, que contará con la carta de libertar, tiene propuestas tan llamativas como el Manchester United, que intenta cerrar su fichaje de cara al mes de enero de 2026″, informan desde el diario Sport.

El Manchester United tiene una mezcla de experiencia y juventud en la defensa de su plantilla. A pesar de que tiene futbolistas veteranos como Harry Maguire, los “Red Devils” también cuentan con la inexperiencia de jugadores como Leny Yoro (20 años), Tyler Fredricson (20 años) y Ayden Heaven (19 años).

Pero el Manchester United no ha sido el único club vinculado a Sergio Ramos. El mismo reporte detalla que otro de los clubes que ha sonado en el mercado es el AC Milan de la Serie A de Italia.

“En Italia surgieron versiones que lo acercan al Milan, un destino que el propio Ramos vería con buenos ojos para volver al ritmo competitivo del fútbol continental y porque allí podría reencontrarse con su excompañero y amigo Luka Modric“, agrega el reporte.

Sergio Ramos en la Liga MX

Sergio Ramos llegó a Rayados de Monterrey en febrero de 2025. El exjugador del Real Madrid solo estuvo durante 8 meses dentro del conjunto regio. Ramos alcanzó a jugar 32 partidos con Monterrey en los que disputó 2,842 minutos dentro del campo.

El defensor español marcó 7 goles en la Liga MX y fue expulsado en una ocasión. En su carrera, Ramos ha jugado para el Sevilla, Real Madrid, Paris Saint-Germain y Monterrey. La ficha de Ramos aún ronda el millón de dólares.

Números de Ramos en su temporada de despedida

