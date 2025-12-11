El africano Jean Unjanque intentará borrar sus amargos recuerdos del fútbol mexicano con Querétaro

Los Gallos Blancos de Querétaro ya comenzaron a planificar su paso por el Clausura 2026. El conjunto mexicano buscó en la Liga de Expansión MX a su nueva pieza en el mediocampo: Jean Unjanque, futbolista senegalés con amargos recuerdos en el fútbol mexicano.

Jean Unjanque llega a la Liga MX proveniente de Cancún FC. El mediocampista senegalés fue anunciado en una creativa presentación al estilo de un videojuego de la Súper Nintendo.

¡Mucho power al ataque de nuestros Gallos Blancos! 🇸🇳 🔝



De Senegal para Querétaro: ¡Bienvenido, Jean Unjanque!



Cada like es un: ¡Vamos juntos! #ResetAzulyNegro pic.twitter.com/fVQ5vUGF2E — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) December 11, 2025

Jean Unjanque se suma a otras tres contrataciones que ha logrado hacer la dirigencia de los Gallos Blancos de Querétaro. Daniel Parra, Lucas Abascia y Bayron Duarte son los otros fichajes.

El mediocampista de 20 años llegó a Cancún FC proveniente de los Elite Falcons FC de Emiratos Árabes Unidos. En agosto de 2024, Unjanque firmó con el conjunto azteca. El futbolista nacido en Dakar ya acumula 33 partidos en el balompié azteca en los que ha podido marcar 7 goles.

Alta precisión en ese servicio largo para dejar sólo a Jean Unjanque y que este definiera perfecto. 👏#J12 #AP25 #ExpansiónMX pic.twitter.com/Drd9fEZH1W — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) October 18, 2025

Caso de racismo en México

No todo ha sido alegría para Jean Unjanque en México. El mediocampista senegalés sufrió un caso de racismo en un duelo que se desarrolló en el Estadio Tamaulipas contra Jaliba Brava. Cancún FC denunció gritos racistas por parte de algunos aficionados en este encuentro.

“Cancún FC condena enérgicamente los hechos ocurridos durante el segundo tiempo del partido ante Jaiba Brava en el estadio Tamaulipas’, con nuestro jugador, Jean Unjanque, víctima de racismo, a raíz de los insultos discriminatorios que sufrió de parte de un sector de la tribuna (…) El fútbol es un medio para transmitir valores, como la inclusión, igualdad y respeto, por lo que la lucha contra la discriminación en este deporte es importante. No podemos pasar por alto las conductas que atenten contra los derechos humanos de nuestros jugadores y del gremio futbolístico”, denunció el club.

Denuncian racismo contra jugador del Cancún FC en el Estadio Tamaulipas ⚽️❌



Cancún FC denunció presuntos gritos racistas contra su jugador Jean Unjanque durante el partido contra la Jaiba Brava en la Liga de Expansión MX. #Racismo #Fútbol #CancúnFC #LigaExpansión pic.twitter.com/P7Lc0yOqN0 — peninsuladigital (@Daniela71330432) February 10, 2025

