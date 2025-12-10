Siboldi no dirigiría en la temporada de despedida de Mazatlán FC

La venta de Mazatlán al Atlante al parecer ha empezado a desgranarse en forma negativa para la escuadra mazatleca después de que este miércoles se pudiera conocer que el técnico uruguayo Robert Dante Siboldi habría presentado su renuncia como director técnico.

De acuerdo a versiones extraoficiales, Siboldi no habría encontrado las razones para seguir al frente de los Cañoneros en su temporada de despedida en la Liga MX después de confirmarse la negociación de los derechos federativos con los Potros de Hierro y prefería hacerse a un lado para que tome el mando un entrenador que ayude en la mudanza de manejo deportivo entre ambos equipos.

¡SE IRÍA SIBOLDI! ❌⚓



El técnico uruguayo habría renunciado como DT de los Cañoneros luego de haber estado solo 1 torneo al frente del cuadro mazatleco y terminar en la 16° posición 🤕



📌Todo apunta a que el DT no sería el único en abandonar la institución, pues futbolistas… pic.twitter.com/nrO0rqTfMt — MedioTiempo (@mediotiempo) December 11, 2025

Siboldi tomó el mando de los Cañoneros al inicio del torneo Apertura 2025 ocupando al final la posición 16 con dos victorias, ocho empates y siete derrotas en un plan a largo plazo para darle el sentido deportivo a una franquicia que llegó en 2020 y que en cinco años no pudo dar el golpe de timón que su directiva esperaba.

Las razones de su probable salida

Robert Dante Siboldi hasta antes del anuncio de cambio de dueños de la franquicia se alistaba para encarar su segundo campeonato con los mazatlecos, pero ante la negociación con los azulgranas no encontró las condiciones y apoyo para llevar a cabo la extensión de su proyecto y habría presentado su renuncia al cargo, versión que circuló este viernes alrededor de la franquicia de las Patas Saladas.

Uno de los argumentos que habría presentado el técnico uruguayo es porque la directiva del Atlante traerá su propia planeación desde el mando que tendrá la directiva a cargo de Emilio Escalante y con Mario García como asesor y Ricardo Carbajal como director técnico de los Potros.

Siboldi solo esperará en el cargo el tiempo suficiente para generar la transición entre ambas franquicias, que en los próximos días tendrá noticias respecto al cambio en los mandos técnicos, pues también se pudo conocer que Ricardo Cadena y Francisco Rotllán como sus asistentes, también darán un paso al costado.

Mientras tanto, en el plantel de los Cañoneros también habrá cambios con la salida de Bryan Colula que llegará al León, así como Lucas Merolla y Jordan Sierra, también emigrarán de la franquicia para tratar de encontrar acomodo en otros proyectos.

❌⚓️ ¡SE BAJA DEL BARCO! ⚓️❌



De acuerdo a información de César Luis Merlo, debido a la venta de Mazatlán, la directiva comunicó que no armarán armar un plantel competitivo para el Clausura 2026 (último torneo), por lo que Robert Dante Siboldi decidió no seguir al frente del… pic.twitter.com/0VIBrOtuGP — AS México (@ASMexico) December 11, 2025

Una vez confirmada la venta del equipo, no se espera que la directiva del Mazatlán invierta en refuerzos de alto costo y se armará con jugadores para cerrar su paso en la Liga MX y dar paso a la llegada de los Potros del Atlante.

Seguir leyendo:

– Atlante sería el tercer equipo que jugará en el Estadio Azteca después del Mundial 2026

– La Liga MX confirma el regreso del Atlante y la venta de Mazatlán FC

– Robert Dante Siboldi criticó a la Liga MX por la ausencia de descensos





