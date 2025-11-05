Atlante sería el tercer equipo que jugará en el Estadio Azteca después del Mundial 2026

La directiva del Atlante, encabezada por el empresario Emilio Escalante, buscará por tres conductos concretar su regreso a la Liga MX que podrían ser a través de una multipropiedad, la compra de la franquicia del equipo Mazatlán FC o la adquisición de una franquicia propiedad de la propia Liga.

De acuerdo a versiones extraoficiales emanadas de una fuente digna de todo crédito allegada a los Potros del Atlante, la presencia de este histórico equipo del fútbol de México en la Primera División, después del Mundial 2026, sería un hecho y por esa razón la dirigencia de los azulgranas sigue analizando opciones para el regreso del cuadro azulgrana.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



📝 De acuerdo a Fernando Cevallos, la directiva del Atlante buscaría comprar la franquicia de Mazatlán para volver a la Liga MX 🐴💰



📌 El plan es que la nueva franquicia juegue en el Estadio Azteca después del Mundial 🆕🏟️ pic.twitter.com/Mf3yM0txJ3 — AS México (@ASMexico) November 5, 2025

Entre las opciones que se manejan y que sobresale en primer lugar es adquirir una franquicia a través de la multipropiedad, lo cual representaría que los Potros se podrían contar con un equipo en la Liga MX y mantener la franquicia en la Liga Ascenso MX.

La segunda opción es adquirir al Mazatlán FC, en donde, según información de FOX Sports Tubi, las negociaciones se encuentran muy adelantadas y en caso de que se cierre la negociación el anuncio se haría en la asamblea de dueños de diciembre próximo.

En los detalles de la supuesta negociación se establece que Atlante tendría que jugar en esa plaza costera para seguir aprovechando el estadio El Encanto, mientras que la otra opción es traer a la franquicia a la ciudad de México para que después del Mundial 2026 jueguen en el renovado Estadio Azteca.

Finalmente, la tercera opción es adquirir una de las franquicias que tiene en su poder la Liga MX, entre ellas la de los extintos Tiburones Rojos del Veracruz, pero en este caso, la directiva de los Potros tiene el temor de que la opinión pública tenga animadversión por el equipo al poder juzgar que fue una imposición de la propia Liga.

Lo único cierto en todo esto es que el Atlante será uno de los nuevos equipos en el máximo circuito a partir del torneo Apertura 2026 y tendrán como sede el Estadio Azteca, que compartirán con el América y el Cruz Azul.

Los Cañoneros de Mazatlán supuestamente están en riesgo de desaparecer en caso de que se concrete la venta de la franquicia al Atlante. Crédito: Imago7

Atlante tiene más de once años de no participar en la Liga MX después de su participación en el torneo Clausura 2014, después de perder con Santos Laguna en donde los Potros alinearon con Yosgart Gutiérrez, Luis Venegas, Salustiano Candia, José Guerrero, Martín Galmarini, Francisco Uscanga, Arturo Muñoz, Michael Arroyo, Roberto Gutiérrez, Alejandro Vela y Ángel Sepúlveda.

Los goles de las azulgranas fueron anotados por Luis Madrigal en dos ocasiones y Ángel Sepúlveda, por lo cual en caso de que regresen al máximo circuito sería algo importante para la historia del fútbol mexicano.

Seguir leyendo:

– El Atlante está firme con su deseo de regresar a la Liga MX

-La Federación Mexicana de Fútbol responde al TAS y asegura que el ascenso sigue vigente

– La Liga MX desecha el descenso y aumentará a 20 equipos después del Mundial





