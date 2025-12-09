La Liga MX confirma el regreso del Atlante y la venta de Mazatlán FC

Los Potros de Hierro del Atlante están en el umbral de concretar el tan anhelado regreso al máximo circuito de la Liga MX después de once años de oscuridad en la Liga Ascenso y Expansión MX al confirmar Mikel Arriola, comisionado de la Liga que el Mazatlán FC venderá su franquicia.

Dicha noticia fue uno de los hechos destacados en la Asamblea de Dueños, donde este dirigente pudo confirmar que la franquicia mazatleca pasará a formar parte del empresario Emilio Escalante, en una negociación directa con lo cual queda abierta la participación de los Potros en el máximo circuito.

INFORME ASAMBLEA DE DUEÑOS

Regresa Atlante.

Liguilla con 9 extranjeros.

No hay ascenso sin 4 certificados.

Atlas inicia proceso de venta.

Esto y mas. pic.twitter.com/YkwcsBo31Q — david medrano felix (@medranoazteca) December 9, 2025

Solo restarían los trámites de afiliación para que se concrete el regreso del Atlante a partir del torneo Apertura 2026 que empezará en julio próximo y que concretaría una ausencia de doce años de los Potros después de su descenso en el torneo Clausura 2014.

“TV Azteca ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del certificado. Dicho acuerdo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre, autorización y trámites tradicionales para este tipo de operaciones. Se espera que la operación esté totalmente concluida antes del verano del 2026″, expuso Mikel Arriola.

El dirigente también destacó que ambos equipos ya iniciaron en forma correcta los trámites de transición de derechos federativos, así como el certificado de los derechos de afiliación que no tuvo impedimento para ser presentado este martes en la reunión de dueños del fútbol de México.

“El club Mazatlán informó a la Asamblea de Dueños que ha iniciado un proceso para llevar a cabo el trámite para sustitución de los derechos de afiliación. El trámite quedó autorizado (por la FMF y Liga MX), sujeto a que se dé cumplimiento a los requisitos reglamentarios”, destacó el dirigente.

El Mazatlán, mejor conocido como el Morelia morado, se convertirá en los Potros de Hierro del @Atlante, que jugarán como locales en el Azteca, posterior al Mundial.

Arriola expuso que no obstante que la negociación ya está en trámite, los dos equipos aún deben cumplir ciertos requisitos, sobre todo la garantía de solvencia económica, con la finalidad de evitar que la franquicia azulgrana no pueda encarar financieramente el manejo administrativo y deportivo de los Potros.

“Aún restan ciertos trámites, pero es un hecho la negociación y el cambio de los derechos federativos”, destacó Mikel Arriola, en donde es un hecho que el Atlante junto con Cruz Azul y América sean los tres equipos que operen el estadio Azteca a partir del torneo Apertura 2026 en julio próximo.

El paso de Mazatlán por la Liga MX

Los Cañoneros de Mazatlán arribaron a la Liga MX en 2020 después de asumir la mudanza de la franquicia de los Monarcas Morelia, pero después de tantos esfuerzos nunca pudo cristalizar el anhelo de jugar en la liguilla por el título.

Inició el proceso de venta del Atlas

En otras informaciones también se confirmó el inicio de la venta del Atlas por parte del Grupo Orlegui con lo cual arrancará el proceso de acabar con la multipropiedad en el fútbol de México, aunque en este sentido el León no presentó moción alguna respecto a la opción también de vender a la franquicia del Bajío.

