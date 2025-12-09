¿Cuántos mexicanos podrían jugar por equipo la liguilla del Clausura 2026?

La próxima liguilla del torneo Clausura 2026 podría jugarse con nueve jugadores no nacidos en México si así lo dispone cada equipo participante, después de que los dueños de clubes de la Liga MX determinaron compensar a aquellas entidades que no utilizaran a los seleccionados en las finales.

Además, se anuló el polémico Play in que tanta controversia generó entre directivos, equipos, medios de comunicación y aficionados, por promover la mediocridad al poder tener aspiraciones de luchar por el título, casi la mitad de equipos participantes en el campeonato.

‘LOS EQUIPOS QUE CLASIFIQUEN A LIGUILLA EN 2026 PODRÁN JUGAR CON 9 EXTRANJEROS’ 🫣



El reporte de @crh_oficial desde la FMF, con la información de la Asamblea de Dueños 🎙️ #FSRadioMX pic.twitter.com/UutepOLw9v — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 10, 2025

Calificarán a la liguilla los primeros ocho equipos que terminen en la tabla de posiciones, generando con esto una mayor competencia y evitando que los equipos se confíen en el inicio del campeonato y quieran pisar el acelerador a partir de la segunda mitad del certamen.

Así lo anunció con bombos y platillos el Comisionado del Fútbol de México y cabeza de la Liga MX, Mikel Arriola, que presumió la boyante economía de los clubes con altos ingresos, tanto en asistencia de aficionados como en transmisiones de televisión.

Por esa razón sin importarle que a simple vista el fútbol de México parece una liga rica, pero un fútbol pobre por la calidad que se ofrece en muchos partidos y donde el título de liga se ha convertido en una lucha exclusiva de máximo ocho equipos, para los dueños todo fue miel sobre hojuelas en la reunión que celebraron este jueves en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, ubicadas al sur de la CDMX.

Hasta ahora se permite el registro de nueve jugadores no nacidos en México por cada equipo y solo podrían utilizar a siete en el campo de juego, pero ahora la modificación autorizada es que en la liguilla los nueve podrán ser utilizados en el terreno de juego, dejando espacio para solo dos mexicanos por equipo en la fase final.

El próximo 7 de enero arranca el Clausura 2026

La actividad del próximo torneo será el próximo viernes 7 de enero, que será el último antes de encarar el Mundial 2026 y que tendrá tres fechas dobles que serán la dos, la nueve y la 16, jugándose entre semana, para dar paso a las finales del fútbol de México.

Las fechas de la liguilla serán de la siguiente forma para que el torneo culmine dos semanas y media antes de la inauguración del Mundial el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Francisco Iturbide confirma que la Liguilla del clausura 2026 podrá jugarse hasta con 9 No Formados en México debido a que los futbolistas mexicanos estarán concentrados para la Copa del Mundo.



🎥 @ilianyAparicio pic.twitter.com/Pd2GKkiTMe — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 9, 2025

Cuartos de Final (Ida y Vuelta): 2, 3, 9 y 10 de mayo

Semifinal (Ida y Vuelta): 13, 14, 16 y 17 de mayo

Final (Ida y Vuelta): 21 y 24 de mayo

Seguir leyendo:

– ¿Se perderá Jesús Orozco Chiquete el Mundial?

– Toluca envía mensaje contra Monterrey con burla a Sergio Ramos

– Tigres avanza a la gran final por posición en la tabla al empatar con Cruz Azul 1-1 (global 2-2)





