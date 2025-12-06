En vivo: Sigue el minuto a minuto de la semifinal entre Tigres vs. Cruz Azul

André-Pierre Gignac desde el inicio en el once titular de Tigres

El francés André-Pierre Gignac va desde el inicio con Tigres en busca de aprovechar su experiencia en busca del boleto a la gran final.

¡Así alinea el equipo para la vuelta de la Semifinal ante Cruz Azul!@CEMEXMx pic.twitter.com/ctwuZTaftj — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 7, 2025

Cruz Azul con Sepúlveda y el Toro Fernández de titulares

La Máquina Celeste de Cruz Azul buscará la victoria con dos delanteros como Ángel Sepúlveda y Gabriel “Toro” Fernández

EL ONCE DE LA MÁQUINA PARA LA SEMIFINAL DE VUELTA.



VAMOOOOOOOS. pic.twitter.com/tbTPzCHYCv — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 7, 2025

Cruz Azul no se da por vencido antes de tiempo

La Máquina Celeste de Cruz Azul sabe que es complicado el duelo en el estadio Universitario, pero no imposible salir adelante del encuentro.

VAMOS POR EL PASE A LA FINAL. 💙 pic.twitter.com/mbQKz7xthz — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 7, 2025

Los aficionados de Tigres ya están listos para hacer que pese el estadio Universitario

El peso de la afición de los Tigres de la UANL que su apoyo pese a favor de la escuadra felina sobre Cruz Azul.

🇺🇦🧨💥 ¡LA HINCHADA DE TIGRES HACIENDO SU PARTIDO DESDE YA! pic.twitter.com/1pb4RYMWUY — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 7, 2025

La arenga de motivación de los Tigres

Fernando Gorrarián, mediocampista de Tigres en el mensaje de motivación para ir por el boleto de gran final contra Cruz Azul.

🗣️ ¡𝑪𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒈𝒂𝒓𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑻𝒊𝒈𝒓𝒆𝒔 𝒚 𝒂𝒈𝒖𝒆𝒓𝒓𝒊𝒅𝒐 𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒛𝒐́𝒏!



¡ES HOY, TIGRES, EL EQUIPO Y SU AFICIÓN! pic.twitter.com/C1HGFKi8sk — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 7, 2025

Los Tigres de la UANL llegaron al Universitario

Los Tigres encabezados por Guido Pizarro llegaron a su casa del Universitario

🚍🏟️ ¡Llegaron los de La U para esta noche de Semifinal en casa!@GrupoBerel pic.twitter.com/rU9wESgKwW — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 7, 2025

Cruz Azul arribó al estadio Universitario

La Máquina Celeste ya se encuentra en el Estadio Universitario para tratar de buscar la hazaña en la casa de los Tigres y avanzar a la gran final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX

LLEGAMOS AL UNIVERSITARIO pic.twitter.com/8lNhIGjCSY — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 7, 2025

El árbitro Víctor Alfonso Cáceres ya se encuentra en la cancha del estadio Universitario checando que todo esté listo para el duelo entre Tigres vs. Cruz Azul.

El árbitro Victor Alfonso Cáceres, silbante central para el Tigres vs Cruz Azul, hace reconocimiento de cancha



📹Roberto Flores pic.twitter.com/zFbVELyAri — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) December 7, 2025

-Sigue los detalles del juego de vuelta de las semifinales de Tigres vs. Cruz Azul, en donde la escuadra felina tiene a su favor la posición en la tabla. Es decir que si se mantiene el 1-1, el cuadro felino avanzará a la gran final de la Liga MX.