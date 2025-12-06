En vivo: Sigue el minuto a minuto de la semifinal entre Tigres vs. Cruz Azul
Los detalles del duelo de vuelta de las semifinales entre Tigres vs. Cruz Azul en el minuto a minuto de este duelo de la Liga MX
André-Pierre Gignac desde el inicio en el once titular de Tigres
El francés André-Pierre Gignac va desde el inicio con Tigres en busca de aprovechar su experiencia en busca del boleto a la gran final.
Cruz Azul con Sepúlveda y el Toro Fernández de titulares
La Máquina Celeste de Cruz Azul buscará la victoria con dos delanteros como Ángel Sepúlveda y Gabriel “Toro” Fernández
Cruz Azul no se da por vencido antes de tiempo
La Máquina Celeste de Cruz Azul sabe que es complicado el duelo en el estadio Universitario, pero no imposible salir adelante del encuentro.
Los aficionados de Tigres ya están listos para hacer que pese el estadio Universitario
El peso de la afición de los Tigres de la UANL que su apoyo pese a favor de la escuadra felina sobre Cruz Azul.
La arenga de motivación de los Tigres
Fernando Gorrarián, mediocampista de Tigres en el mensaje de motivación para ir por el boleto de gran final contra Cruz Azul.
Los Tigres de la UANL llegaron al Universitario
Los Tigres encabezados por Guido Pizarro llegaron a su casa del Universitario
Cruz Azul arribó al estadio Universitario
La Máquina Celeste ya se encuentra en el Estadio Universitario para tratar de buscar la hazaña en la casa de los Tigres y avanzar a la gran final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX
El árbitro Víctor Alfonso Cáceres ya se encuentra en la cancha del estadio Universitario checando que todo esté listo para el duelo entre Tigres vs. Cruz Azul.
-Sigue los detalles del juego de vuelta de las semifinales de Tigres vs. Cruz Azul, en donde la escuadra felina tiene a su favor la posición en la tabla. Es decir que si se mantiene el 1-1, el cuadro felino avanzará a la gran final de la Liga MX.