Toluca envía mensaje contra Monterrey con burla a Sergio Ramos

Toluca avanzó a las finales de la Liga MX luego de derrotar a Monterrey y no dejó pasar la oportunidad de enviar un mensaje contra el club y Sergio Ramos.

Luego de la clasificación, los Diablos Rojos publicaron en redes sociales una foto de Sergio Ramos callando al público del Nemesio Diez junto con un mensaje que desató múltiples comentarios, incluyendo de propios jugadores de ambos equipos.

“Silencio, que la pandilla ya está descansando”, escribieron desde la cuenta de Instagram del Toluca.

Gerardo Arteaga, defensa de Monterrey, contestó la publicación que tiene más de 17,000 comentarios.

Esta respuesta generó más de 80,000 me gusta y más de 6,000 comentarios en el que incluso se metió Héctor Herrera en defensa del Toluca, aunque horas después borró su comentario.

Sergio Ramos disputó su último partido en la Liga MX, aunque seguirá jugando en otra liga y aún no está cerca del retiro.

El campeón Toluca sobrevivió este sábado a una trepidante reacción del Monterrey del defensa español Sergio Ramos y con un triunfo por 3-2 se convirtió en el primer finalista del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En su estadio, Toluca ganó con goles del uruguayo Federico Pereira, el portugués Paulinho y el brasileño Helinho. Monterrey descontó con dianas de Ramos y de Roberto de la Rosa.

La serie semifinal terminó 3-3 y Toluca avanzó a la defensa del título por haber terminado mejor en la fase regular.

Mohamed reconoce que Toluca sufrió para pasar a final de Liga MX

El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, campeón del fútbol mexicano, aseveró este sábado que su equipo supo sufrir ante Monterrey y por eso disfrutó más el pase a la final del torneo Apertura.

“La situación del penalti a favor de ellos nos hizo que al final sufriéramos de más por tantos centros que metieron. Monterrey se fue con todo lo que tenía al frente, obvio que sufrimos, pero lo supimos hacer y así se disfruta más esta victoria”, señaló el técnico luego de que su conjunto superó 3-2 a los Rayados en el juego de vuelta de la semifinal.

