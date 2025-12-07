Inter Miami dedica el campeonato a Alba y Busquets, quienes se retiraron tras ganar la MLS Cup

Los futbolistas del Inter Miami, equipo que este sábado conquistó la MLS por primera vez, dedicaron el título a sus compañeros Sergio Busquets y Jordi Alba, que cuelgan las botas con dos carreras extraordinarias. “Todo cambió en una semana”, explicaron a EFE varios de los protagonistas de la conquista.

El momento fue su clasificación para la final de liga logrado la semana pasada.

“Comenzamos a pensar en la despedida, en el significado de haber llegado a la final y todo el trabajo tan duro que nos tomó llegar acá”, dijo el defensa Ian Fray, uno de los primeros en pasar por el área de entrevistas del Chase Stadium al terminar la final, ganada por Inter Miami 3-1 frente al Vancouver.

La despedida era para Busquets y Alba, que terminaron sus carreras como futbolistas. “Les dije: se van como campeones, como siempre lo fueron”, afirmó el defensor Maximiliano Falcón.

El cierre perfecto para la carrera de un campeón eterno. 🏆✨ pic.twitter.com/pkhZGUAIO4 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 7, 2025

El delantero venezolano Telasco Segovia acariciaba la medalla de campeón mientras decía: “Esta es la primera copa que gano en mi vida”. Su triunfo lleva un sabor especial por haberlo logrado al lado de su ídolo, Lionel Messi, y con otros dos “grandes” como los exbarcelonistas.

“No me canso de repetirlo. Ellos son grandes en la cancha, pero son aún más grandes como personas, y eso es lo que me llevo“, afirmó.

El delantero argentino Mateo Silvetti le dedicó la victoria a su familia y a la gente de Rosario, su ciudad natal, mientras definía la experiencia como “una locura” que vive con una “gran responsabilidad”, porque sentía la misión de ayudar a hacer historia a Messi, uno de sus mayores referentes en el fútbol.

En el camerino, el propio Messi dedicó unas palabras a sus socios de tantos años en Miami como sobre todo en Barcelona.

“Por lo que fueron como jugadores, ambos entre los más grandes de la historia, cada uno en su posición, con las carreras que tuvieron y los títulos que ganaron, es maravilloso que puedan retirarse con este título de la MLS”, expresó, en declaraciones difundidas por la liga.

Una carrera inolvidable, un cierre histórico. Gracias por escribir tu último capítulo en rosa, Jordi. 💗✨ @JordiAlba pic.twitter.com/4gFueAG9Cg — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 7, 2025

Los homenajes no solo fueron de parte de los ganadores y de sus compañeros de equipo.

El Vancouver se rinde a los jugadores del Inter Miami

El goleador alemán Thomas Müller, capitán del Vancouver que este año alcanzó las finales de la MLS y de la Copa de Campeones de la Concacaf, honró la carrera de Busquets y Alba al decir que “los grandes del fútbol se van por la puerta grande”.

Tras reconocer que hay “dolor por la derrota”, Müller aplaudió el juego de Miami, aunque subrayó que, en parte, “le regalamos el partido”, en referencia al gol en propia meta con el que se abrió el marcador.

No obstante, insistió en celebrar el trabajo durante la temporada y aseguró que la MLS Cup forma parte de sus “sueños a futuro”. El alemán ya firmó para un año más con el Vancouver.

Por su lado, el uruguayo Mathías Laborda, también del Vancouver, reconoció que el apoyo de la hinchada del Inter Miami “es un ambiente muy lindo para jugar una final”, aunque lamentó la derrota y “no haber aprovechado las situaciones clave”.

Aunque no pudo conversar con calma con su compatriota Luis Suárez, que fue suplente este sábado, explicó que había bromeado con él sobre los rumores que lo acercan al Nacional de Montevideo. “Le dije que lo están esperando”, dijo entre risas.

A la espera de iniciar sus vacaciones, los futbolistas del Inter Miami están pendientes de la decisión del club sobre un posible desfile en las próximas horas en la ciudad para celebrar la victoria.

Luego, se tomarán unas semanas de descanso antes de concentrarse de nuevo en enero para preparar para la temporada de 2026, que comenzará en febrero y será la última en un año natural, antes de que la MLS adopte en 2027 el calendario europeo.

*Con información de EFE.

