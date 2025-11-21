Hansi Flick le abre las puertas del FC Barcelona a Lionel Messi

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, dijo este viernes, sobre un posible regreso de Lionel Messi, que el astro argentino “encajaría en cualquier equipo”, pero que no es una pregunta para él.

Al ser preguntado en la rueda de prensa previa al partido contra el Athletic de Bilbao por si le gustaría entrenar a Lionel Messi, Flick ha respondido: “¿Por qué no? Messi encajaría en cualquier equipo. Es el mejor jugador de los últimos diez años o más. Disfruté de verle jugar al fútbol. Es increíble lo que ha hecho. Su contrato acaba en 2028 y el mío en 2027, esa no es una pregunta para mi“.

El técnico ha confirmado que Lamine Yamal está listo para jugar este sábado contra el Athletic Club, un duelo de LaLiga EA Sports en el que el Joan García será titular, Raphael Dias ‘Raphinha’ será suplente y Marcus Rashford es duda porque tiene fiebre.

El preparador alemán ha comparecido este viernes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde ha elogiado “la disciplina” y “el trabajo duro” de Lamine Yamal en estas dos semanas de parón internacional para tratar la pubalgia con la que ha lidiado en este inicio de temporada.

“La lesión no terminará un día concreto. Tiene altibajos y lo está gestionando con nuestro equipo médico. Ha dado un paso adelante en este sentido”, ha explicado Flick, quien ha considerado que se tomó “la decisión correcta” al evitar que Lamine Yamal acudiera con la selección para seguir con su tratamiento. “Es jugador nuestro y lo cuidamos, como también hace la selección”, ha agregado.

El preparador de Heidelberg ha confirmado que el portero Joan García será titular y que el atacante Raphinha estará en el banquillo y podría jugar “10 o 15 minutos”, lo que supone “un paso muy grande” para el brasileño.

Sobre la recuperación de Pedro González ‘Pedri’, Flick ha dicho que no sabe si estará listo para el partido del martes contra el Chelsea o de la próxima jornada contra el Alavés, pero ha remarcado que “la evolución es buena” y “volverá pronto”.

El preparador alemán ha asegurado que sabe “cómo reemplazar a Frankie de Jong”, baja por sanción, aunque no ha querido desvelar quién ocupara su puesto en el once titular, y ha desvelado que Marcus Rashford se ha perdido los dos últimos entrenamientos porque tiene fiebre y es “duda” para el encuentro de mañana.

Sobre el regreso al Spotify Camp Nou, con un aforo provisional de 45,401 personas tras dos años y medio jugando en Montjuïc, el técnico alemán ha admitido que el equipo prefiere jugar en el estadio de Les Corts que en el recinto olímpico.

Lamine explaining to Fermín how it is at Spotify Camp Nou. pic.twitter.com/Ing9fkxTDb — LALIGA English (@LaLigaEN) November 19, 2025

“Es un campo de fútbol, eso es lo que nos gusta. Estamos contentos. Tenemos que verlo, pero puede darnos mucha energía porque es un estadio más cerrado. Los aficionados saben cuando necesitamos su empuje y nos apoyan mucho, es bueno verlo y sentir la buena conexión que existe con el equipo”, ha reflexionado.

Preguntado por el duelo con el Real Madrid en lo alto de la tabla, Flick ha comentado que “la temporada es muy larga” y el cuadro blanco es “un gran oponente” como otros equipos como el Villarreal o el Atlético de Madrid.

“Nunca hemos dudado de lo queremos hacer y de cómo jugar para alcanzar los objetivos, igual que la semana pasada. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ofrecer nuestro mejor rendimiento en cada partido“, ha señalado Flick.

Por último, el técnico del Barcelona ha calificado al oponente de este sábado, el Athletic Club, como “un rival muy bueno”, un equipo “de nivel Champions”, y ha añadido que será “una buena oportunidad” para comprobar el nivel actual de los azulgranas.

