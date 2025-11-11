Yaya Touré no sabía que El Salvador es un país

El Clásico de Leyendas sigue recorriendo varias partes del mundo para que muchos aficionados tengan la oportunidad de disfrutar un Real Madrid-Barcelona. Una de las ediciones de este partido se desarrolló en el estadio Jorge “Mágico” González de El Salvador. Pero Yaya Touré creía que estaba en Brasil.

El estadio Jorge “Mágico” González está ubicado en San Salvador. El Clásico de Leyendas se disputó en el segundo estadio más grande de El Salvador. Sin embargo, en la conferencia de prensa previo al partido, Yaya Touré reconoció que no sabía que El Salvador era un país.

“No sabía que El Salvador era un país. Pensé que estaba en Brasil (por la ciudad de Salvador de Bahía) o una cosa así, pero es un placer estar acá porque la gente es muy humilde”, dijo el exjugador del FC Barcelona.

En medio de su intervención en la rueda de prensa se podía apreciar el rostro de incredulidad de Carles Puyol, exdefensor de la selección española. El comentario de Yaya Touré no fue tomado de mala forma por los periodistas presentes en la sala. Touré generó varias carcajadas.

El Clásico de Leyendas

El estadio Jorge “Mágico” González fue el escenario del duelo entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Por el conjunto merengue estuvieron jugadores de la talla de Íker Casillas, José María Gutiérrez “Guti”, Julio Baptista y Pepe; en el FC Barcelona figuraron futbolistas legendarios como Carles Puyol, Javier Saviola, Ludovic Giuly, Yaya Touré e incluso Jorge “Mágico” González.

El duelo se lo llevó el conjunto catalán. Marc Crosas filtró un ase para que Javier Saviola anotara el 1-0 parcial al minuto 20 de partido. Al minuto 72, el “Conejito” volvió a anotar, pero esta vez para poner el 2-0 definitivo en el marcador.

