Lamine Yamal no está hecho para el Real Madrid, según Iván Zamorano

Lamine Yamal es una de las grandes figuras del FC Barcelona. El delantero de 18 años ha demostrado su talento y, hasta ahora, parece no tener techo. Sin embargo, Iván Zamorano cuestionó las actitudes de Yamal fuera de las canchas. El exdelantero chileno considera que Lamine Yamal no tiene un perfil de jugador que pueda encajar en el Real Madrid.

El atacante nacido en 2007 ha sido cuestionado en las redes sociales por factores extradeportivos. Dentro del campo, Lamine Yamal es uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad; fuera de él, Yamal tiene actitudes cuestionables.

Iván Zamorano, exjugador del Real Madrid, considera que Lamine Yamal no tiene características personales que vayan de la mano con la institución merengue. “Bam Bam” no ve a Yamal vestido de merengue.

“A Lamine Yamal no lo ficho (para el Real Madrid). Pero para mí, Lamine Yamal no es la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid. No, para mí, no. Yo ficharía a Pedri. Es un crack, es un fenómeno y sin hablar. Y creo que humildad, es muy sencillo, habla lo justo”, dijo el exjugador del América en El Cafelito de Josep Pedrerol.

"A LAMINE YAMAL NO LO FICHO". 😱💥 El histórico Iván Zamorano opina que la joven estrella del Barcelona nunca podría ser un jugador del Real Madrid y es muy crítico con la actitud del '10' español. Atención a la reacción de 'Lobo' Carrasco en #ElChiringuitoEnFOX. 🚨 pic.twitter.com/QJy5jnvGJB — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 6, 2025

Messi y Lamine Yamal

Iván Zamorano explicó que los futbolistas del Real Madrid tienen una esencia de “clase”. El exfutbolista chileno insinuó que Lamine Yamal carece de sencillez y lo comparó con Lionel Messi: dos personalidades totalmente opuestas.

“Al Barça bien, pero al Real Madrid no. El Real Madrid es otra historia. El Real Madrid es otro club completamente distinto. La esencia del Real Madrid es un equipo con clase, con cultura. Para mí los jugadores que juegan en el Real Madrid tienen que representar eso (…) O sea, yo, por ejemplo a Messi yo jamás, jamás lo vi decir que el Real Madrid roba. Jamás. Y era el mejor del mundo”, agregó.

El exatacante sudamericano hace referencia a una de las últimas declaraciones de Lamine Yamal. En el marco de la Kings League, el jugador del FC Barcelona insinuó que el Real Madrid “roba” en los partidos. Esta declaración no fue muy bien recibida por los aficionados merengues.

