Rivaldo revela qué le falta a Lamine Yamal para ganar el Balón de Oro

Lamine Yamal tuvo que ver como Ousmane Dembélé levantó el Balón de Oro de la temporada 2024-2025. El delantero del FC Barcelona quedó muy sentido tras la entrega de premios. El padre de Yamal no estuvo de acuerdo con la decisión. Rivaldo explicó qué necesita el delantero español para conseguir este reconocimiento.

Rivaldo ya sabe lo que es estar en la cima del fútbol mundial. El exjugador brasileño se quedó con el Balón de Oro en 1999. France Football reconoció la buena temporada del sudamericano y lo puso en esta selecta lista de ganadores. Rivaldo explicó qué debe hacer Lamine Yamal para que se siente en esta misma mesa de ganadores.

“Creo que Lamine tiene todo para ser Balón de Oro el próximo año y creo que esta temporada destacará mucho más que la pasada. Pero, por la manera que juega, creo que ganará el Balón de Oro cuando haga muchos goles y dé muchas asistencias. No sólo por cómo juega. Como ya le pasó a Cristiano Ronaldo o a Messi”, dijo Rivaldo a Betfair.

En toda la temporada Lamine Yamal anotó 21 goles y concedió 26 asistencias con el FC Barcelona. El aporte del español le permitió al conjunto blaugrana quedarse con la Liga, Copa del Rey y Supercopa de España.

Decepciones de los brasileños

Rivaldo explicó cómo perder este premio puede afectar el rendimiento de los jugadores nominados. El exfutbolista brasileño puso el ejemplo de Vinícius Jr. Rivaldo cree que el jugador del Real Madrid quedó afectado después de perder el Balón de Oro de la edición de 2024-2025.

“Vinicius bajó un poco después de la decepción con el Balón de Oro, por no haberlo ganado. Tuvo una caída, pero es un gran jugador, un jugador del que estoy seguro de que hará un gran campeonato ahora, porque enseguida ya viene el Mundial”, agregó.

Del mismo modo, Rivaldo considera que hubo una injusticia con las votaciones sobre Raphinha. El atacante brasileño marcó 39 goles y concedió 25 asistencias en la temporada, pero esto no le bastó para estar en el podio de las votaciones. Rivaldo cree que Raphinha merecía el Balón de Oro.

*Raphinha no merece el balón de oro*



Raphinha: pic.twitter.com/9dlnNsfSB6 — Manutinho (@GxlDeManutinho) August 22, 2025

“Me entristeció que Raphinha quedara quinto por todo lo que hizo. Que no fue fácil. De esos primeros cinco jugadores fue el que más goles marcó, fue máximo goleador de la Champions…. Debería haber estado en una posición mejor o incluso haber ganado él este Balón de Oro”, sentenció.

Sigue leyendo:

– Revelan votación que entregó el Balón de Oro a Ousmane Dembélé sobre Lamine Yamal

– El padre de Lamine Yamal se indignó por el resultado del Balón de Oro

– Barcelona recupera el liderato al vencer a la Real Sociedad en el regreso de Lamine Yamal

– Veljko Paunovic no quiere que Lamine Yamal se ausente en su partido