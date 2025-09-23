El padre de Lamine Yamal se indignó por el resultado del Balón de Oro

El Balón de Oro de 2025 fue entregado. Ousmane Dembélé se consagró como el mejor jugador del mundo al recibir este galardón. Lamine Yamal quedó segundo en el ranking, pero el padre del español quedó disgustado por haber perdido.

Mounir Nasraoui, padre del jugador del FC Barcelona, cuestionó el Balón de Oro entregado a Ousmane Dembélé. Nasraoui considera que Lamine Yamal no tenía rivales en la competencia e insinuó que algo ocurrió fuera de las votaciones para que su hijo no haya ganado.

“Creo que este es el mayor, no voy a decir robo, si no daño moral a un ser humano porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con muchísima diferencia, no porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo, no hay rivales, Lamine Yamal es Lamine Yamal, yo creo que aquí ha pasado algo muy raro“, dijo Mounir Nasraoui para El Chiringuito.

Lamine Yamal no se quedó con las manos vacías. El delantero español ganó el Trofeo Kopa, premio que se le entrega al mejor jugador joven durante el año futbolístico. Por segundo año consecutivo Yamal se queda con este premio.

Los números de Lamine Yamal fueron muy buenos en la temporada. El delantero de 18 años marcó 18 goles y concedió 25 asistencias en 55 partidos disputados en la temporada. El atacante español conquistó La Liga, Copa del Rey y la Supercopa de España.

Pero Ousmane Dembélé no se queda atrás. El delantero francés marcó 35 goles y concedió 16 asistencias en 53 partidos con los colores del Paris Saint-Germain. Dembélé conquistó la UEFA Champions League, Ligue 1, Coupe de France y Trophée des Champions (Supercopa de Francia).

Lista de resultados del Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé (PSG)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Vitinha (PSG)

Salah (Liverpool)

Raphinha (FC Barcelona)

Achraf Hakimi (PSG)

Mbappé (Real Madrid)

Cole Palmer (Chelsea)

Donnarumma (PSG)

Nuno Mendes (PSG)

Pedri (FC Barcelona)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Harry Kane (Bayern Munich)

Desiré Doué (PSG)

Viktor Gyökeres (Sporting / Arsenal)

Vinicius JR (Real Madrid)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Scott McTominay (SSC Napoli)

Joao Neves (PSG)

Lautaro Martínez (Internazionale)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Fabián Ruiz (PSG)

Denzel Dumfries (Internazionale)

Erling Haaland (Manchester City)

Declan Rice (Arsenal)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Liverpool)

Michael Olise (Bayern Munich)

