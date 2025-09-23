Lionel Messi felicitó a Ousmane Dembélé tras obtener el Balón de Oro 2025

La gala del Balón de Oro 2025 celebrada en París tuvo como gran protagonista al francés Ousmane Dembélé, quien levantó por primera vez el prestigioso galardón tras una temporada sobresaliente con el París Saint-Germain.

El atacante superó en la votación al joven español Lamine Yamal, después de liderar al club parisino en su histórica conquista de la UEFA Champions League.

El momento más emotivo llegó con la reacción de Lionel Messi. Desde Miami, el argentino felicitó públicamente a su excompañero del FC Barcelona. A través de su cuenta de Instagram, escribió: “¡Grande Ous! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés”. El mensaje se viralizó rápidamente, reforzando la relación de respeto entre ambos futbolistas.

Un paso de altibajos junto a Messi en Barcelona

En su discurso de agradecimiento, Dembélé subrayó la influencia que tuvieron algunos referentes en su desarrollo profesional, con especial mención a Andrés Iniesta y Messi. “Aprendí durante ese tiempo en Barcelona al lado de grandes jugadores como Andrés Iniesta y Lionel Messi. Fue excepcional ese aprendizaje”, declaró desde el escenario del teatro Chatelet.

Ambos compartieron vestuario en 95 partidos oficiales con el conjunto culé, etapa en la que el francés atravesó momentos de aprendizaje y también dificultades. Dembélé recordó sus lesiones recurrentes en el Barça y cómo los consejos de Messi lo ayudaron a mantener la disciplina: “He aprendido mucho de mis errores pasados, como las lesiones en el Barcelona. Ahora soy más serio y enfocado, gracias a consejos de mentores como Messi. Este Balón de Oro es la prueba de que la perseverancia paga”.

En una entrevista concedida tiempo atrás a la revista Four Four Two, el delantero reconoció lo valioso que fue escuchar al argentino. “Me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”, recordó.

El jugador del PSG no se limitó a agradecer a sus excompañeros del Barça. También dedicó unas palabras a todos los equipos por los que pasó, desde su formación en el Stade Rennes, su salto al Borussia Dortmund y su llegada al club que definió como el de sus sueños: el Barcelona. “Gracias a todos los clubes en los que he jugado: Stade Rennes, Borussia Dortmund, y el club con el que siempre soñé jugar, Barcelona. Allí aprendí muchísimo, jugando al lado de jugadores como Messi e Iniesta. Fue una gran experiencia de aprendizaje. Estoy muy feliz”, expresó.

Con el Balón de Oro en sus manos y el reconocimiento de Lionel Messi, Dembélé cierra el capítulo más exitoso de su carrera hasta ahora, consolidándose como uno de los nombres propios del fútbol europeo en 2025.



