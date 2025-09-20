Guardiola cree que Halaand puede triturar récords de Cristiano Ronaldo y Messi

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han dejado su huella en el fútbol mundial. En la UEFA Champions League, competencia más importante del mundo a nivel clubes, ambos jugadores se quedaron en lo más alto de la tabla de goleadores. Josep Guardiola cree que Erling Haaland los superará.

El Manchester City ganó su primer partido de la Champions en la edición de 2025. El conjunto inglés derrotó al Napoli 2-0. Uno de los goles fue marcado por Erling Haaland. Pep no dejó pasar esta oportunidad para elogiar las condiciones del noruego y equipararlo con dos grandes leyendas como Messi y Cristiano Ronaldo.

“¿Qué puedo decir? Los números hablan por sí solos. Qué suerte y qué afortunados somos de tenerlo y lo felicito porque está al nivel de goles de Lewandowski y Van Nistelrooy, pero sobre todo con los dos monstruos que han sido Cristiano y Messi durante 15 o 20 años, Erling está ahí. En cuanto a goles, es increíble”, dijo el exentrenador del FC Barcelona.

Goleadores históricos de la UEFA Champions League

El máximo goleador de la UEFA Champions League es el portugués Cristiano Ronaldo. CR7 marcó 140 goles en 187 partidos en esta competición. Ronaldo consiguió estos registros con el Manchester United, Real Madrid y Juventus.

El segundo en el podio es Lionel Messi. El goleador argentino marcó 129 goles en 163 partidos en la Liga de Campeones. Messi consiguió estos registros con el FC Barcelona y el PSG.

El tercero en discordia es Robert Lewandowski. El veterano atacante polaco ha anotado 105 goles en Champions con la camiseta del Borussia Dortmund, Bayern Múnich y el FC Barcelona.

Hasta ahora Erling Halaand ha marcado 50 goles en 49 partidos disputados. El ritmo goleador del noruego es de temer. El próximo partido del Manchester City en la Champions será el miércoles 1 de octubre en un duelo contra el Mónaco.

“¿Si mantiene ese ritmo? Sí. Puede jugar, no sé cuántos años, 10 o 12, diría que si mantiene esta progresión, sin duda“, agregó Guardiola.

