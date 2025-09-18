David Beckham arremete contra el Manchester United

David Beckham fue una gran leyenda del fútbol inglés. El propietario del Inter Miami jugó en el Manchester United y no ocultó su molestia por el presente de los Red Devils. Beckham está cansado de los malos resultados del histórico conjunto inglés y espera que a sus jugadores les duela realmente la camiseta.

El Manchester United viene de jugar contra su rival de ciudad. El Manchetser City mostró su superioridad y con goles de Phil Foden y Erling Halaand, los Cityzens humillaron al United con una goleada 3-0 en el Etihad Stadium.

David Beckham no ocultó su indignación sobre este resultado. El exjugador del Manchester United espera que los jugadores del club realmente sientan la camiseta y sufran las derrotas igual que los aficionados y seguidores del equipo.

“No me gusta lo que veo. Como exjugador y aficionado, espero que estén sufriendo tanto como nosotros. Y estoy seguro de que sí, porque no salen al campo sin ganas de ganar (…) Acaban de enfrentarse a un equipo como el Manchester City en su estadio y cuando pierdes un partido así, no sales de tu casa durante un tiempo porque si lo haces, te encontrarás con aficionados del United”, dijo Beckham.

La derrota contra el Manchester City no fue un resultado aislado. El Manchester United se está acostumbrando a las derrotas. David Beckham reconoció que es difícil ver a un club tan grande en estas condiciones.

“Fue muy difícil de ver y, como dije, como aficionado del United, estoy un poco harto de ver estos partidos y lo que estamos viendo”, agregó.

Caída tras caída

El Manchester United solo tiene una victoria en la temporada. En su primer partido por la Premier League, los Red Devils cayeron de local ante el Arsenal. Una jornada más tarde, el United no pudo derrotar al Fulham en condición de visitante. El único triunfo del equipo de Ruben Amorim fue un 3-2 contra el Burnley.

Entre medias, los Red Devils quedaron eliminados en la segunda ronda de la EFL Cup al ser derrotados en penales por el Grimsby Town Football Club, un equipo de la cuarta división de Inglaterra.

Además de quedar eliminado en la Copa, el Manchester United vuelve a estar en los puestos bajos de la Premier League. Los Red Devils ocupan el puesto 14 del torneo inglés. El próximo partido del club será en Old Trafford ante el Chelsea este sábado 20 de septiembre.

