En el Sevilla agradecen la presencia de Matías Almeyda

Matías Almeyda es un entrenador muy recordado en el fútbol mexicano por su etapa con las Chivas de Guadalajara. En el Rebaño Sagrado, el “Pelado” dejó su huella. El estratega argentino ahora dirige en España y en poco tiempo se ganó el respaldo de Marcao.

Marcao do Nascimento Teixeira es un futbolista que ha vivido los momentos críticos del Sevilla. El defensor brasileño ha tenido que remar contra corriente en varios procesos del conjunto español. Pero en esta ocasión, Marcao parece estar convencido del aporte de su entrenador.

“Mentalidad ganadora de Matías (…) ha jugado y entiende no solo de fútbol, sino también qué pasa en la cabeza de los jugadores“, dijo el futbolista brasileño de 29 años.

Marcao elogió a Matías Almeyda. En la Liga MX recuerdan con mucha ilusión lo que el “Pelado” logró hacer con el Rebaño Sagrado. Marcao tiene la oportunidad de recibir sus indicaciones desde el banquillo y valora esta oportunidad.

“El cambio de mentalidad es clave para centrarse en el objetivo de ganar cada partido. Él es un buenísimo entrenador y, al final -del mercado de contrataciones de verano-, tenemos una plantilla muy buena“, agregó.

Comienzo lento de Almeyda

El Sevilla ha sido un equipo muy golpeado en los últimos años. Atrás quedó aquel equipo que peleaba los trofeos en las competencias continentales. El conjunto Nervionense tiene mucho que mejorar y, por ahora, el comienzo de Almeyda ha sido lento.

El “Pelado” acumula dos derrotas (3-2 contra el Athletic Club y 1-2 contra el Getafe), una victoria (0-2 contra el Girona) y un empate (2-2 contra el Elche). El próximo partido del Sevilla será este sábado 20 de septiembre. El conjunto de Almeyda visitará al Deportivo Alavés en el Estadio de Mendizorroza.

“He reflexionado muchas cosas y debemos tener la tranquilidad e ir paso a paso porque venimos de dos años difíciles“, agregó Marcao.

