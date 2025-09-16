Tres mexicanos fueron nominados al Mejor Jugador del Año en Concacaf

El fútbol de Concacaf ya lanzó su lista de los Mejores Jugadores del Año. Seis jugadores tendrán la posibilidad de ser galardonados por su aporte durante la temporada. Tres de ellos son mexicanos, solo uno milita en la Liga MX.

Entre los mexicanos que lograron inscribir su nombre en la lista están Ángel Sepúlveda, Raúl Jiménez y Edson Álvarez. El caso de Sepúlveda es mucho más meritorio porque es un jugador que logró colarse tras su exitosa temporada con Cruz Azul.

Ángel Sepúlveda se consagró con La Máquina como campeón de la Concacaf Champions Cup 2025. El delantero del conjunto Cementero fue una pieza fundamental en este torneo al conseguir nueve goles, cifra que le permitió llevarse el campeonato de goleo.

Edson Álvarez y Raúl Jiménez no se quedan atrás. El “Machín” sigue firme en el mediocampo de la selección mexicana y tuvo una correcta temporada en la Premier League con el West Ham. Raúl Jiménez tuvo un resurgir en El Tri y está teniendo una segunda juventud en el Fulham.

Lista de nominados al premio de Concacaf

Ángel Sepúlveda (México – Cruz Azul)

Raúl Jiménez (México)

Edson Álvarez (México)

Jonathan David (Canadá)

Malik Tillman (Estados Unidos)

Manfred Ugalde (Costa Rica)

No está de más recordar que el ganador de este premio será elegido a través del criterio de varios votantes. El Mejor Jugador del Año de Concacaf es elegido a través del voto de seleccionadores y capitanes de las delegaciones nacionales, periodistas de la disciplina y un porcentaje de las votaciones recae en los aficionados.

