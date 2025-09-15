Champions League: 10 récords que pueden romperse en la Fase de Liga

La Champions League 2025-2026 comenzará este martes nuevamente bajo el formato de fase de liga.

Para esta primera jornada habrá tres días de acción con juegos desde el martes 16 de septiembre, hasta el jueves 18 de septiembre.

A continuación, una lista sobre 10 récords que pueden romperse en esta nueva edición de la Champions League:

1. El gol más rápido de Champions League

El gol más rápido en la historia de la primera fase de la Champions League lo anotó Jonas, del Valencia, a los 10.96 segundos ante el Bayer Leverkusen en fase de grupos de la temporada 2011.

2. Real Madrid, el equipo con más puntos acumulados

379 puntos ha sumado el Real Madrid entre todos los encuentros de su historia en la primera fase de la Liga de Campeones, seguido por el Barcelona y el Bayern, ambos con 361.

3. Barcelona más goleador en fase de liga

El FC Barcelona anotó 28 goles en la primera fase de la edición de 2024-2025. Raphinha anotó 13 goles y Robert Lewandowski con 11 goles fueron los máximos goleadores del club catalán en la pasada edición.

4. Real Madrid y Barcelona, los clubes con más participaciones

29 veces han participado tanto el Real Madrid como el Barcelona en la fase de grupos de la Liga de Campeones. El equipo blanco se clasificó para la siguiente ronda en todas y cada una de ellas.

5. Cristiano Ronaldo goleador en fase de grupos

Cristiano Ronaldo anotó 11 goles en la fase de grupos de la temporada 2015-2016, año que quedaron eliminados en semifinales con el Real Madrid.

6. Barcelona, un líder histórico

19 veces ha finalizado el Barcelona al frente del grupo, más que ningún otro equipo.

7. Ansu Fati, goleador más joven

Ansu Fati es el goleador más joven en fase de grupos tras marcar en el triunfo 2-1 contra el Inter de Milán a los 17 años y 40 días.

8. Goleadas más grandes en Champions

8-0 del Liverpool al Besiktas, el 6 de noviembre de 2007, y del Real Madrid al Malmoe, el 8 de diciembre de 2015, son las mayores goleadas de la primera fase de la Liga de Campeones.

9. Moukoko, el más joven en disputar un partido

16 años y 18 días tenía Youssoufa Moukoko cuando se convirtió en el jugador más joven en disputar la fase de grupos de la Liga de Campeones con Borussia Dortmund en 2018.

10. El partido con más goles en Champions

12 goles es la mayor cantidad de tantos en un único partido, el 22 de noviembre de 2016 entre el Dortmund y el Legia Varsovia, con un resultado de 8-4.

