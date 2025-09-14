El Manchester City castiga 3-0 al United en el clásico de la ciudad

El Manchester City volvió a demostrar su superioridad en el derbi. Con goles de Phil Foden y Erling Haaland, además de una actuación sobresaliente de Jeremy Doku, el equipo de Pep Guardiola venció 3-0 al Manchester United en el Etihad Stadium por la fecha 4 de la Premier League. La victoria se dio con relativa facilidad, reafirmando la hegemonía celeste en la ciudad.

El encuentro comenzó con un aviso inmediato. Apenas habían pasado 20 segundos cuando Haaland tuvo la primera oportunidad clara, un disparo cruzado que exigió a Bayindir. El portero del United respondió bien, pero quedó claro desde el inicio que los locales salieron a imponer condiciones. Y en el minuto 18 llegó el primer golpe: Doku desbordó a Luke Shaw, su centro rebotó en un defensa y, en el rebote, volvió a poner la pelota al área.

Foden, de cabeza, firmó el 1-0 en su primera titularidad del año, celebrando con orgullo frente a la grada.

PHIL FODEN LOVES A MANCHESTER DERBY GOAL. IT'S 1-0 TO CITY. 💥 pic.twitter.com/0Gv8wq27j5 — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) September 14, 2025

El United, que llegaba por delante en la tabla por primera vez en años en un clásico en el Etihad, ofreció muy poco en ataque. Le faltó carácter y apenas inquietó en la primera mitad. La reacción tardó en llegar y fue hasta el inicio de la segunda parte cuando mostraron un ligero peligro. Incluso Haaland, en funciones defensivas, se vio obligado a despejar balones en su propia área.

Haaland sentencia y Donnarumma se luce

Cuando parecía que los de Rúben Amorim podían equilibrar las acciones, el City firmó una jugada colectiva de lujo. O’Reilly superó a Manuel Ugarte con un caño en la banda, Foden combinó con Doku y el belga habilitó a Haaland, que definió con potencia para el 2-0. Con el marcador en contra, el United perdió intensidad y poco a poco el partido quedó sentenciado.

La figura de Gianluigi Donnarumma también se hizo presente. El arquero italiano, llamado a ser titular en lugar de James Trafford, realizó una atajada clave a un disparo de Bryan Mbeumo. Esa intervención apagó cualquier intento de reacción visitante y fortaleció la confianza de los locales.

El golpe final llegó en el tramo decisivo. Con todo el United adelantado, una pérdida entre Shaw, Maguire y Ugarte permitió a Bernardo Silva lanzar un pase largo a Haaland. El noruego recorrió medio campo en solitario y batió nuevamente a Bayindir. Fue su quinto gol de la temporada, lo que lo coloca como líder de la Bota de Oro en este inicio de campaña.

HAVE A DERBY DAY, ERLING HAALAND. 👏 pic.twitter.com/S1PtEhyQnd — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) September 14, 2025

Con este triunfo, el City alcanzó seis puntos, cortando la racha de dos derrotas consecutivas y retomando el pulso en la Premier League. El United, en cambio, se quedó con apenas cuatro de doce posibles y cayó hasta la decimocuarta posición de la tabla, dejando más dudas que certezas.



