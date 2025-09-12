Samuel Umtiti, ex Barcelona, se retira del fútbol a los 31 años

La carrera de Samuel Umtiti llegó a su fin a los 31 años. El defensor francés, campeón mundial en Rusia 2018 y recordado por su etapa en el Barcelona, anunció su retiro después de un año de inactividad por una lesión en la rodilla izquierda. Pese a haber recibido el alta médica, no logró encontrar club y decidió cerrar su trayectoria profesional.

Formado en la cantera del Olympique de Lyon, debutó en la Ligue 1 en 2012 y rápidamente se consolidó como uno de los zagueros más prometedores de Europa. Su solidez defensiva y su buen juego aéreo lo llevaron en 2016 al Barcelona, donde compartió vestuario con Lionel Messi y conquistó siete títulos en apenas cuatro temporadas.

De la gloria a la caída

El paso por el club catalán marcó el punto más alto y, al mismo tiempo, el inicio de su declive. Entre problemas físicos y pérdida de confianza, Umtiti dejó de ser titular indiscutido y su carrera empezó a estancarse. En 2022 recaló en el Lecce de Italia, donde buscó continuidad, y luego firmó con el Lille. Sin embargo, las lesiones volvieron a condicionarlo.

En el último año, una dolencia en la rodilla lo mantuvo fuera de las canchas. Con contrato vigente hasta mediados de 2025, esperó una oferta que nunca llegó. Una vez libre, optó por dar un paso al costado, decisión que ya venía madurando desde hace meses.

Este viernes regresó a Lyon, aunque no para entrenarse. Umtiti visitó el centro deportivo del club que lo vio nacer, saludó a viejos conocidos y pidió autorización para grabar un video personal. La escena alimentó rumores de un posible regreso, pero se trató únicamente de una despedida íntima.

Campeón con Francia y socio de Varane

Su nombre quedará ligado al Mundial de Rusia 2018. Allí fue titular con la selección francesa dirigida por Didier Deschamps, formando dupla central con Raphael Varane. Su rendimiento sólido fue clave en la consagración de los Bleus, que levantaron su segunda Copa del Mundo.

Tras 14 temporadas como profesional, Umtiti se despide con una carrera marcada por contrastes: de la gloria máxima con Francia y el Barcelona a una salida anticipada del fútbol por las lesiones. Un defensor que brilló en sus mejores años y cuya historia quedará grabada en las páginas recientes del fútbol europeo.



