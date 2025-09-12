“Die Mannschaft” de capa caída, según Toni Kroos

Alemania es una de las potencias del fútbol mundial. Sin embargo, “Die Mannschaft” estaría de capa caída. Toni Kroos cuestionó el nivel de la plantilla dirigida por Julian Nagelsmann. La leyenda del Bayern y el Real Madrid considera que es muy fácil ser convocado por la selección alemana.

La selección cuatro veces campeona del mundo no parece estar en la cima del fútbol mundial, en la actualidad. Toni Kroos formó parte de esta selección de prestigio durante más de 100 partidos. De hecho, el exjugador del Real Madrid levantó una Copa del Mundo. Pero ser convocado ya no es tan complejo como en el pasado. Kroos insinúa que hay falta de material de calidad en las listas de Julian Nagelsmann.

“Cuando vi la convocatoria tuve la sensación de que nunca había sido tan fácil ser internacional. Parece que bastan tres o cuatro semanas buenas para ser nominado”, dijo Toni Kroos para VSports.

En el camino al Mundial de 2026, Alemania quedó enmarcada dentro del grupo A. En la doble fecha FIFA de septiembre, los alemanes tuvieron sus dos primeros partidos oficiales. El primero de ellos fue una dolorosa derrota 2-0 contra Eslovaquia; tres días más tarde, “Die Mannschaft” se repuso con una victoria como local 3-1 contra Irlanda del Norte.

El grupo A lo termina de conformar la selección de Luxemburgo. Luego de las dos primeras jornadas, Alemania está en el tercer puesto (igualado con Irlanda del Norte), con tres unidades. A pesar de ello, Toni Kroos cree que a su selección le alcanza para cumplir con el primer objetivo que es la clasificasión al Mundial de 2026.

“Actualmente no tenemos un grupo de 50 jugadores de talla internacional; es así, vamos justitos. Pero también da igual la lista, con los partidos que tienen debería bastar con lo que hay”, agregó el exjugador del Real Madrid.

Última lista de convocados de Alemania

Porteros:

Oliver Baumann

Finn Dahmen

Alexander Nübel

Defensas:

Robert Andrich

Waldemar Anton

Nnamdi Collins

Robin Koch

Maximilian Mittelstädt

David Raum

Antonio Rüdiger

Jonathan Tah

Mediocampistas:

Karim Adeyemi

Nadjem Amiri

Serge Gnabry

Leon Goretzka

Pascal Groß

Joshua Kimmich

Jamie Leweling

Paul Nebel

Angelo Stiller

Florian Wirtz

Delanteros:

Niclas Füllkrug

Nick Woltemade

