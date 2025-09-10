Enner Valencia, autor del gol que doblegó a Argentina, estaría en negociaciones avanzadas para volver a la Liga MX

Enner Valencia, el delantero ecuatoriano que firmó el gol con el que su selección venció a su similar de Argentina el martes pasado en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas, podría volver a formar parte del elenco de la Liga MX.

Según un reporte de ESPN, el jugador está muy cerca de dejar al Inter de Porto Alegre, el club brasileño al que pertenece actualmente y tendría negociaciones avanzadas con los Tuzos de Pachuca, el club que lo llevó por primera vez a la Liga MX en el 2013.

De acuerdo con la cadena deportiva, el mismo martes el jugador habría firmado un prerregistro de la rescisión de su contrato actual para regresar a las canchas mexicanas.

Se espera que en los próximos días el jugador sea presentado como el nuevo refuerzo del equipo hidalguense.

🚨 Enner Valencia a los Tuzos del Pachuca.



✅ El experimentado goleador de Ecuador 🇪🇨 regresa a los Tuzos.



¡BOMBAZO!💣



Vía @CLMerlo pic.twitter.com/9sQVfPQbYi — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) September 10, 2025

Valencia estaría dejando al Inter después de 2 años de estancia, en los cuales disputó 100 partidos, marcó 31 goles y envió 6 asistencias.

Enner Valencia en la Liga MX

En su paso por el fútbol mexicano, el artillero ecuatoriano tuvo una gran temporada con los Tuzos, en la que disputó 25 juegos, anotó 18 goles y envió 7 asistencias. Este gran desempeño lo hizo emigrar a la Premier League, donde estuvo 4 años antes de volver a México para jugar 3 campañas y 116 duelos con los Tigres, en los cuales anotó 34 tantos y dio 10 pases para gol.

