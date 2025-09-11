Hugo Sánchez cuestiona a la selección mexicana

La selección mexicana tuvo dos nuevos exámenes de preparación al Mundial de 2026. El Tri se enfrentó a Corea del Sur y a Japón, dos rivales habituales en las Copas del Mundo. México no perdió ninguno de sus partidos, pero Hugo Sánchez no quedó satisfecho con el funcionamiento del equipo.

El conjunto azteca, en su primer partido contra Japón, igualó sin goles un duelo en el que no hubo mucha fluidez ofensiva. El Tri se repartió la posesión de la pelota con el conjunto asiático y solo pudo concretar un remate al arco. Hugo Sánchez propuso un nuevo planteamiento para la selección mexicana.

“Nos falta tener una claridad en cuanto estilo de juego (…) Por ejemplo ayer dije que el 4-4-2 es la postura táctica mejor para poderla acoplar teniendo el rival. Si afloja, puede meter un hombre más o dos hombres más (…) Eso fortalece más a un equipo, tanto así que la defensa se vio limitada por la rapidez y la verticalidad de Corea“, dijo Sánchez.

En su segundo examen, México recibió dos goles de Corea del Sur en el segundo tiempo. Hugo Sánchez percibió debilidades en defensa y en ataque. El Tri tuvo muchos más problemas contra el conjunto de Son Heung-Min. Sin embargo, no está de más mencionar que la selección coreana es un grupo muy bien trabajado por su entrenador Hong Myung-bo. Corea del Sur derrotó a Estados Unidos 2-0 en su otro compromiso de la fecha FIFA.

“Los goles de ellos prácticamente fueron a la espalda de los defensas. No la vi fuerte defensivamente, la vi débil (…) Hasta cierto punto en ataque no vi tanta claridad ofensiva porque ellos (Corea del Sur) tuvieron ocasiones más claras de gol”, agregó Sánchez.

Hugo Sánchez y el ataque

El “Pentapichichi” habló sobre el sector ofensivo de México. El histórico goleador de la selección de México no critica el aporte de los delanteros de El Tri. Hugo Sánchez considera que Raúl Jiménez y Santiago Giménez deben ser mejor alimentados de cara al arco rival. “Hugol” cree que una de las consecuencias de la falta de una idea clara es la dificultad para poder entregar balones concretos a los atacantes.

“Necesitan tener unas tres, cuatro ocasiones por delantero, y no las estamos teniendo porque el juego no da esa claridad, ni esa peligrosidad, como los coreanos, a su estilo, las tuvieron”, agregó.

En el mes de octubre México tendrá dos partidos amistosos. Javier Aguirre tendrá que seguir aceitando las piezas de su selección de cara a la Copa del Mundo. Los próximos rivales serán posibles rivales en el Mundial de 2026: Colombia el 12 y Ecuador el 14 de octubre. Ambas selecciones representarán a Conmebol en la Copa del Mundo.

