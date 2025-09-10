Miguel Herrera reconoció que no renunciará a Costa Rica

Miguel Herrera volvió a recibir un duro golpe al frente de la selección de Costa Rica. En condición de local, los Ticos solo pudieron rescatar un empate ante Haití. El “Piojo” no dará un paso al costado, a pesar de las adversidades de este proceso.

El Estadio Nacional de Costa Rica pintaba para ser el escenario ideal para mostrar la mejoría costarricense. Después de generar muchas dudas tras su empate en Nicaragua, los Ticos tenían la oportunidad de redimirse en casa. De hecho, lo hicieron a medias con un 2-0 parcial al minuto 35 con goles de Kenneth Vargas y Alonso Martínez.

Pero la ambición pudo más y Costa Rica se volvió a topar con una selección que no bajó los brazos en la derrota. Duckens Nazon comandó una épica con tres goles en el segundo tiempo. La reacción costarricense sólo les bastó para conseguir el empate en los minutos finales con el gol de Juan Pablo Vargas.

Ante este nuevo tropiezo el proceso de Miguel Herrera comienza a tambalearse. Sin embargo, el “Piojo” aseguró que no dará un paso al costado. El estratega mexicano planea superar este mal momento del conjunto costarricense.

“Lo más cobarde de mi parte sería dar un paso al costado, si la directiva toma la decisión es otra cosa. No voy a tomar una decisión con la cabeza caliente o con la molestia del juego, vamos a pensarlo bien. Hay un mes para tomar una buena decisión y armar una selección que salga a buscar los triunfo que necesitamos”, dijo Herrera.

Mentalidad de Costa Rica

Miguel Herrera le volvió a mandar una crítica a sus futbolistas. Al igual que pasó con el duelo ante Nicaragua, el “Piojo” destacó la mentalidad de sus dirigidos. No hubo respuesta de los Ticos. La adversidad arropó a sus jugadores y nuevamente se escaparon puntos importantes en las eliminatorias.

“No entiendo porque dejan de hacer lo que están haciendo muy bien. Keylor tapa el penal y no hay una reacción de alguien que intente sacar la pelota, no entiendo porque. No entiendo porque dejaron de mostrar determinación, pero el barco no está a la deriva, busco el partido, saco gente atrás y busco el partido”, explicó.

Luego de esta doble fecha Costa Rica se ubica en la segunda posición del grupo C. Los Ticos tienen dos puntos, misma cantidad de Haití. Nicaragua solo tiene una unidad y el gran vencedor de la jornada fue Honduras con 4 puntos.

El próximo partido de Costa Rica será el 9 de octubre en una compleja visita a la selección de Honduras en el Estadio General Francisco Morazán. Este será un duelo por la cima del grupo C. Una doble jornada que podría determinar el futuro de Miguel Herrera con los Ticos.

Sigue leyendo:

– Miguel Herrera se fue preocupado de Nicaragua

– Seleccionador de Nicaragua provoca a Miguel Herrera

– El “Conejo” Pérez respalda a Guillermo Ochoa

– Cuauhtémoc Blanco le aconseja a Chicharito Hernández que se retire