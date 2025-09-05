Seleccionador de Nicaragua provoca a Miguel Herrera

La selección de Costa Rica visitará a Nicaragua en el Estadio Nacional Managua. Este 5 de septiembre iniciará el camino de forma oficial al Mundial de 2026. Marco Antonio Figueroa calentó el partido al motivar a Miguel Herrera a que no ponga excusas antes del partido y menos sobre el estado de la cancha.

El Estadio Nacional Managua es de césped sintético. Este recinto deportivo es conocido por algunos futbolistas costarricenses. Cuando el Alajuelense enfrentó a Managua por la Copa Centroamericana pudieron conocer este estadio y no se llevaron muy buenas impresiones. El “Fantasma” le mandó un mensaje a Miguel Herrera antes del partido.

#Deportes | 🇨🇷⚽ El Estadio Nacional de Managua se prepara para vivir un momento histórico



Este escenario, inaugurado en 2011 y remodelado en 2017, será la sede del primer partido eliminatorio mundialista entre Nicaragua y Costa Rica. pic.twitter.com/Zrq14YKcbW — MultimediosCR (@multimedioscr) September 3, 2025

“Conozco muy bien al Piojo, nos enfrentamos en nuestra juventud. El hecho de estar poniendo excusas sobre la cancha se nota que no le tocó ir a San Vicente, a Bahamas o a lugares donde Nicaragua sí jugó sin quejarse”, dijo el seleccionador de Nicaragua.

UH: La Sele hizo reconocimiento de cancha en Nicaragua, llueve muy fuerte en Managua 😱 🇨🇷 pic.twitter.com/0MOVN63STY — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) September 5, 2025

Marco Antonio Figueroa resaltó que reglamentariamente el Estadio Nacional Managua cumple con todos los requisitos expuestos por la FIFA. Costa Rica no será la primera ni la última selección que pise este césped sintético.

“Esta cancha tiene certificación FIFA desde hace un mes. Aquí ya jugaron Jamaica y Trinidad y Tobago y nadie dijo nada. El partido de mañana es de profesionales, no de excusas”, agregó.

🔥 FANTASMA LE PONE PICANTE AL DUELO VS. PIOJO 🧠⚽️



¡Marco Antonio Figueroa calienta el partido entre Nicaragua y Costa Rica rumbo al Mundial 2026!#CentralFOX



👉 https://t.co/iJMh23uzT4 pic.twitter.com/MrdNINxaEb — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 4, 2025

Sin respeto con Keylor Navas

Marco Antonio Figueroa fue cuestionado sobre la importancia que puede tener dentro del campo un arquero como Keylor Navas, guardameta de los Pumas de la UNAM. El “Fantasma” insinuó que los títulos y la leyenda la construyó el Navas del pasado. En la actualidad Keylor es un jugador veterano al que Nicaragua no tendría problemas en golear.

“Keylor tiene su historia, su Champions, su trayectoria, pero no es el de 20 años. Es un arquero de 40, yo tengo un arquero de 22. Si le tenemos que llenar la canasta, se la vamos a llenar con gusto”, concluyó.

Marco Antonio Figueroa se refiere al arquero de Costa Rica Keylor Navas pic.twitter.com/VFrcjFLIyK — 8DeportivoTN8 (@8DeportivoTN8) September 4, 2025

Costa Rica y Nicaragua comparten el Grupo C de las Eliminatorias al Mundial de 2026. En este sector también están las selecciones de Honduras y Haití.

