Seleccionador de Nicaragua provoca a Miguel Herrera
Marco Antonio Figueroa defendió el estado del Estadio Nacional Managua. El "Fantasma" le pide a herrera que no ponga excusas antes del partido
La selección de Costa Rica visitará a Nicaragua en el Estadio Nacional Managua. Este 5 de septiembre iniciará el camino de forma oficial al Mundial de 2026. Marco Antonio Figueroa calentó el partido al motivar a Miguel Herrera a que no ponga excusas antes del partido y menos sobre el estado de la cancha.
El Estadio Nacional Managua es de césped sintético. Este recinto deportivo es conocido por algunos futbolistas costarricenses. Cuando el Alajuelense enfrentó a Managua por la Copa Centroamericana pudieron conocer este estadio y no se llevaron muy buenas impresiones. El “Fantasma” le mandó un mensaje a Miguel Herrera antes del partido.
“Conozco muy bien al Piojo, nos enfrentamos en nuestra juventud. El hecho de estar poniendo excusas sobre la cancha se nota que no le tocó ir a San Vicente, a Bahamas o a lugares donde Nicaragua sí jugó sin quejarse”, dijo el seleccionador de Nicaragua.
Marco Antonio Figueroa resaltó que reglamentariamente el Estadio Nacional Managua cumple con todos los requisitos expuestos por la FIFA. Costa Rica no será la primera ni la última selección que pise este césped sintético.
“Esta cancha tiene certificación FIFA desde hace un mes. Aquí ya jugaron Jamaica y Trinidad y Tobago y nadie dijo nada. El partido de mañana es de profesionales, no de excusas”, agregó.
Sin respeto con Keylor Navas
Marco Antonio Figueroa fue cuestionado sobre la importancia que puede tener dentro del campo un arquero como Keylor Navas, guardameta de los Pumas de la UNAM. El “Fantasma” insinuó que los títulos y la leyenda la construyó el Navas del pasado. En la actualidad Keylor es un jugador veterano al que Nicaragua no tendría problemas en golear.
“Keylor tiene su historia, su Champions, su trayectoria, pero no es el de 20 años. Es un arquero de 40, yo tengo un arquero de 22. Si le tenemos que llenar la canasta, se la vamos a llenar con gusto”, concluyó.
Costa Rica y Nicaragua comparten el Grupo C de las Eliminatorias al Mundial de 2026. En este sector también están las selecciones de Honduras y Haití.
