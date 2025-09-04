Piojo Herrera asegura que tiene la clave para que Costa Rica derrote a Nicaragua

El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, afirmó este jueves que su equipo tiene “la idea clarita” para derrotar a Nicaragua en el partido del viernes, correspondiente a las eliminatorias mundialistas, y reconoció el buen trabajo que su rival ha hecho en los últimos años.

“Los muchachos lo han hecho muy bien, las fechas FIFA son cortas para trabajar, pero venimos con un trabajo previo y los muchachos saben bien lo que hemos planteado, lo tienen claro y vamos con la idea clarita para conseguir el resultado mañana”, declaró Herrera antes del viaje de este jueves a Managua.

Sobre la selección de Nicaragua, Herrera dijo que ha hecho un análisis para ver sus fortalezas y debilidades y destacó que en los últimos tiempos ese equipo “ha trabajado bien” al mando del entrenador chileno Marco Antonio ‘el fantasma’ Figueroa.

“Es un equipo que está apostando a la localía, a hacerse fuerte en casa. Es un equipo dinámico que busca mucho la pelota larga y va bien a la segunda pelota. Ellos tendrán la misma ilusión de ir a un Mundial”, comentó Herrera.

El último entreno 🫡 mañana juega La Sele 🔥



⏰ 8pm

🆚 Nicaragua 🇳🇮



¡VAMOS SELE, CON TODO! 🇨🇷⚽️ pic.twitter.com/LGYiaRsvQh — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) September 5, 2025

El partido entre estas selecciones vecinas que por primera vez se enfrentan en una eliminatoria mundialista se jugará este viernes en el Estadio Nacional de Managua y corresponde a la primera jornada del Grupo C, en la que también chocarán Honduras y Haití.

La selección de Costa Rica, con el portero Keylor Navas en sus filas, viajará este jueves a Nicaragua y no se entrenará en el Estadio Nacional de Managua, pero sí saldrá a pisar el césped artificial en el que se jugará el partido, dijo Herrera.

Herrera no quiso entrar en polémicas en relación con algunas declaraciones brindadas a la prensa por el entrenador rival: “No tenemos la necesidad de hablar de más”, apuntó.

El seleccionador de Costa Rica explicó que espera de su equipo “entrega” y “concentración al máximo” para manejar el partido y conseguir los tres puntos.

Tras el partido del viernes la selección tica regresará a San José para recibir el martes próximo a Haití en la segunda jornada del grupo, mientras que Nicaragua deberá visitar a Honduras.

La ilusión de un país, la fuerza del Pura Vida 🇨🇷🤩



🗓️ Este martes 9 de septiembre jugamos en casa y mientras los jugadores defienden en la cancha, nosotros alentamos y defendemos desde la grada 🫵 Porque esta historia la escribimos JUNTOS 🔥 🇨🇷



🎟️ https://t.co/ia2WqkdrBH pic.twitter.com/VUKv0eads5 — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) September 3, 2025

Esta fase final de la eliminatoria de la Concacaf está conformada por 3 grupos de 4 equipos cada uno. El primer lugar de cada grupo obtendrá boleto directo al Mundial del 2026, mientras que los dos mejores segundos lugares competirán en repescas.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– Miguel Herrera es respaldado por los números al considerar que Argentina arropa a México

– “Ellos ni nos voltean a ver”: La reflexión de Miguel ‘Piojo’ Herrera sobre la rivalidad México vs. Argentina

– Miguel Herrera no quiere que a Gilberto Mora tenga el destino que Diego Lainez