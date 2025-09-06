Miguel Herrera se fue preocupado de Nicaragua

Después de una previa picante, Costa Rica y Nicaragua igualaron 1-1 en el Estadio Nacional de Managua. El conjunto costarricense no inicia con pie firme su primer partidos por las clasificatorias al Mundial de 2026. El “Piojo” reconoció las fallas de sus dirigidos.

El duelo en el Estadio Nacional de Managua parecía bastante complejo. Pero todo pintaba para que el conjunto costarricense sacara el partido adelante. Al minuto 54, Jason Coronel fue expulsado y dejó en desventaja a los locales. 6 minutos más tarde, Costa Rica aprovechó su ventaja numérica y marcó el 0-1 por intermedio de Alexis Gamboa.

El panorama era muy alentador para que Miguel Herrera y sus dirigidos se llevaran el primer triunfo. Pero Nicaragua no se entregó y al diez minutos del final consiguió un penal por una infracción dentro del área que fue cobrado exitosamente por Byron Bonilla.

Miguel Herrera resaltó la ambición de Nicaragua. Sin importar que no eran los favoritos y que tenían un jugador menos en cancha, los nicaragüenses no bajaron los brazos y lograron rescatar un empate bajo un contexto muy adverso.

“Dejamos de hacer el trabajo, dejamos oportunidades a los rivales y ellos se mataron, aprovecharon sus deseos y sus ganas en un partido que teníamos que manejar“, dijo Herrera.

Costa Rica dominó el balón y concretó hasta 11 intentos de remates de los cuales solo 2 tuvieron dirección de arco. Pero defensivamente no estuvieron tan sólidos. Nicaragua hizo daño y no bajaron su intensidad al estar en desventaja numérica. Miguel Herrera tiene un inicio de competencia poco alentador.

“No nos entregamos de la manera como teníamos que hacerlo, ellos redoblaron esfuerzos y se encontraron con una equivocación nuestra y el penal, pero dejamos de hacer las cosas“, agregó.

Una pisca de suerte para Miguel Herrera

A pesar de haber dejado escapar una victoria que paría estar en el bolsillo, la suerte equilibró las fallas costarricenses. Haití y Honduras igualaron sin goles en el Estadio Ergilio Hato. En este sentido, todas las selecciones del grupo C solo tienen un punto.

El próximo partido de Costa Rica será el martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional de Costa Rica. Haití será el rival del conjunto Tico.

Sigue leyendo:

– Seleccionador de Nicaragua provoca a Miguel Herrera

– Miguel Herrera revela acercamientos del fútbol brasileño

– México vs. Japón: horarios, dónde ver y alineaciones probables del duelo amistoso de El Tri

– Johan Vásquez respalda a Santiago Giménez