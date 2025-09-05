México vs. Japón: horarios, dónde ver y alineaciones probables del duelo amistoso de El Tri

La selección mexicana tendrá otro duelo de preparación de cara al Mundial 2026. El Tri ya culminó su participación en su último torneo oficial antes de la Copa del Mundo. Ahora México enfrentará a Japón este sábado 6 de septiembre en un duelo amistoso Oakland-Alameda County Coliseum de California, Estados Unidos.

México quedó campeón de la Copa Oro con un paso casi perfecto. El Tri consiguió cinco victorias y un empate. Uno de esos triunfos fue en la final ante Estados Unidos. El conjunto de Javier Aguirre venció 1-2 a la USMNT.

Por su parte, la selección nipona mantiene una muy buena racha después de su última derrota contra Australia 1-0, el 5 de junio. Después de aquella derrota, Japón venció 6-0 a Indonesia, 6-1 a Hong Kong. 2-0 a China y 0-1 a Corea del Sur, siguiente rival de México.

En cuanto a los enfrentamientos directos se puede observar una gran superioridad de México. Ambas selecciones se han enfrentado en partidos amistosos y en duelos por extinta la Copa Confederaciones. En un total de siete encuentros, México se ha llevado la victoria en seis de ellos.

Según informaciones de Livefutbol, la única victoria de Japón se desarrolló en mayo de 1996 en el marco de un partido amistoso. Después de irse al vestuario 0-2, Japón logró una gran remontada con los goles de Hiroaki Morishima, Kazuyoshi Miura y Naoki Souma. Japón se llevó el triunfo luego de batir el arco defendido por Jorge Campos.

Horario y dónde ver el partido entre México y Japón

Horario en Estados Unidos: 22 horas ET / 19:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App, TUDN USA, FOX Deportes y Univision.

Alineación probable de México

Luis Malagón, Jesús Gallardo, Johan Vasquez, César Montes, Jorge Sánchez, Marcel Ruiz, Edson Álvarez, Gil Mora, Alexis Vega, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.

Alineación probable de Japón

Keisuke Osako, Taiyō Koga,Hayato Araki, Tomoya Ando, Yūki Sōma, Hayao Kawabe, Hayao Kawabe, Shō Inagaki, Henry Heroki Mochizuki, Taisei Miyashiro, Ryō Germain y Yuki Kakita.

