Hugo Sánchez cree que están irrespetando la carrera de Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa sigue dando tumbos en la actualidad. El veterano arquero de 40 años sigue siendo un futbolista agente libre. Ricardo Peláez considera que “Memo” ya puede colgar sus guantes, pero Hugo Sánchez rechaza este tipo de ideas descalificativas.

“Memo” sigue si encontrar un equipo. Se habla de que el arquero mexicano podría haber llegado al Burgos FC, Diablos Rojos del Toluca, Club León y Mazatlán, pero ninguno de esos rumores se concretó. Ahora parece que los Gallos Blancos de Querétaro serían una nueva opción.

Todo parece indicar que la aventura de Guillermo Ochoa en Europa llegó a su final. En febrero de 2023, “Memo” tomó la decisión de dejar a las Águilas del América para firmar por el Salernitana de la Serie A. El plan de Ochoa era mantenerse activo en un fútbol de élite como el italiano.

El esfuerzo de Guillermo Ochoa tenía como meta poder llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026. “Memo” quería llegar a su sexta Copa del Mundo. Ricardo Peláez motivó el retiro de Ochoa y que pudiera ir al Mundial, pero desde el banquillo.

“Ya una vez que se retire, por qué no lo invitas de parte del cuerpo técnico como entrenador de porteros, como una parte importante, un gran líder. No sé si te cuente o no el Mundial (para el récord) pero ya fuiste en otra faceta”, aconsejó Peláez para fútbol picante.

El enojo de Hugo Sánchez

La idea planteada por Ricardo Peláez fue repudiada por Hugo Sánchez. El “Pentapichichi” cree que en México no se le da el justo valor a Guillermo Ochoa. Hugo Sánchez considera que un ídolo como “Memo” no se está tratando de la manera adecuada.

“Yo (si fuera Ochoa) los mando a la mie… Hay que darle la importancia que merece a nivel político, social, cultural y deportivo. Es un emblema nacional y no lo estamos tratando bien, no lo estamos cuidando“, respondió Hugol.

Según datos de Transfermarkt, Guillermo Ochoa ha jugado hasta 152 partidos en la portería de la selección mexicana. “Memo” ha dejado su portería imbatida en 65 encuentros. A pesar de su edad, Ochoa quiere tener otro Mundial a su espalda. El arquero azteca ya ha asistido a los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

