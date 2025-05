Hugo Sánchez lamentó el nivel del fútbol mexicano

Las Águilas del América están muy cerca de conseguir su tetracampeonato de la Liga MX. Pero esta hazaña ha sido criticada por Hugo Sánchez. El exjugador del Real Madrid considera que este logro denota la falta de competitividad del fútbol mexicano.

Los Diablos Rojos del Toluca y las Águilas del América se enfrentan en la final del fútbol mexicano por conocer al campeón del torneo Clausura 2025. En el partido de ida, la final se mantuvo equilibrada. Los azulcremas aún tendría opciones de conquistar su cuarto título consecutivo. Esto no es del agrado de Hugo Sánchez.

“Es algo que no habla bien de la liga mexicana (el tetracampeonato)”. Significa que falta competencia. Equipos grandes o importantes, no están en un nivel competitivo; falta que los clubes mexicanos jueguen Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Estamos viviendo en un época que el futbol nacional no está en gran nivel”, dijo el “Pentapichichi” para ESPN.

A pesar de que las Águilas dominaron la posesión de la pelota, los Diablos Rojos del Toluca intentaron las acciones ofensivas. Al menos tres remates al arco hizo el equipo de Antonio Mohamed; sólo un disparo a puerta logró el conjunto de André Jardine en una serie que marcha 0-0.

El partido de vuelta se jugará este domingo 25 de mayo en el Estadio Nemesio Diez de Toluca. El conjunto del “Turco” tiene la oportunidad de cortar con la racha de las Águilas del América.

Últimos campeones de la Liga MX

Clausura 15: Santos

Santos Apertura 15: Tigres

Tigres Clausura 16: Pachuca

Pachuca Apertura 16: Tigres

Tigres Clausura 17: Chivas

Chivas Apertura 17: Tigres

Tigres Clausura 18: Santos

Santos Apertura 18: América

América Clausura 19: Tigres

Tigres Apertura 19: Monterrey

Monterrey Clausura 2020: CANCELADO

CANCELADO Guard1anes2020: León

León Guard1anes 2021: Cruz Azul

Cruz Azul Apertura 21: Atlas

Atlas Clausura 22: Atlas

Atlas Apertura 22: Pachuca

Pachuca Clausura 23: Tigres

Tigres Apertura 23: América

América Clausura 24: América

América Apertura 24: América

