Cuauhtémoc Blanco le aconseja a Chicharito Hernández que se retire

Javier Hernández está en una etapa compleja de su carrera. Chicharito no ha podido ser determinante en su regreso a las Chivas de Guadalajara. Cuauhtémoc Blanco considera que ya es el momento de que el exjugador del Real Madrid cuelgue sus botines.

“No me gusta el final. Yo digo que debería… como lo que hacemos en el barrio, aventar los zapatos a los cables y ahí dejarlos”, dijo Cuauhtémoc Blanco en una entrevista con David Faitelson.

El exjugador de las Águilas del América reconoció que es complejo colgar los botines. Cuauh lo hizo en 2016 después de una larga trayectoria con el américa, Necaxa, Real Valladolid, Tiburones Rojos, Chicago, Santos Laguna, Irapuato, Dorados de Sinaloa, Lobos BUAP y Club Puebla. Después de varias temporadas en el fútbol profesional, Blanco reconoció que ya no tenía las condiciones para estar al máximo nivel. Es una condición difícil de reconocer.

“Yo creo que para todos es complicado retirarte, al final de cuentas, es lo que decimos, lo que extrañas es el vestidor, estar con tus cuates, anécdotas, bromas, pero llega un momento en que dices ‘ya estuvo, ya no me da’. Ahora los chavos son más rápidos, más entrenamientos, más preparación”, explicó.

Chicharito debe despedirse

Cuauhtémoc Blanco concluyó con firmeza que es el momento para que Chicharito se retire del fútbol profesional. En enero de 2024, Javier Hernández regresó al Rebaño Sagrado. Desde entonces, el exjugador del Real Madrid solo ha jugado 35 partidos con la camiseta del club. Durante esa cantidad de encuentros, Chicharito solo ha marcado 3 goles y ha concedido una asistencia.

“Yo creo que el Chicharito ya con todo respeto, ya debería de colgar los botines. Es una decisión que él va a tomar al final de cuentas, pero yo creo que ya debería darles chance a los jóvenes”, agregó.

Javier Hernández, máximo goleador de la selección mexicana, puede presumir de una exitosa carrera en Europa. Chicharito defendió los colores del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United y Sevilla.

“Hizo cosas importantes en Europa, pero también hay que saberse retirar. Cuando recientemente lo trajeron a Chivas, yo estaba de vacaciones y estábamos viendo América-Chivas y los mismos aficionados de Chivas diciendo, ‘ya no metan a Chicharito’. Al final de cuentas, ya le cuesta, yo creo que se debe retirar a tiempo”, concluyó.

