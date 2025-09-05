El América está muy por encima de las Chivas, según Daniel Brailovsky

Las Águilas del América y las Chivas de Guadalajara tienen en el radar una nueva edición del Clásico Nacional. Nuevamente será un partido en el que ambos clubes llegan con realidades distintas. Los últimos contextos motivan a Daniel Brailovsky a pensar que el Rebaño Sagrado es “chiquito” al lado del América.

En las últimas ediciones del Clásico Nacional, las Chivas de Guadalajara llegan peleando en los puestos bajos de la tabla de clasificaciones. Las Águilas del América ven a su histórico rival desde arriba. El próximo Clásico no será la excepción. Daniel Brailovsky considera que las distancias entre un club y otro son enormes.

“Igualarlo o no (el Clásico), las distancias son enormes, el cielo y la tierra, es imposible, el más grande es el América (…) las distancias son enormes. Es la realidad de lo que pasa… Entiendo que hay que vender porque ustedes lo transmiten, pero son chiquitos al lado del América”, dijo el exfutbolista azulcrema para TUDN.

Carlos Reinoso diciéndole a Daniel Brailovsky que es uno de las leyendas más grandes en la historia del América.



El Ruso le responde que lo quiere mucho y que el Maestro es el más grande.



Americanismo puro, qué nostalgia. 🥹💛



pic.twitter.com/4G4rar1lHi — Roberto Haz (@tudimebeto) September 4, 2025

Las Águilas del América recibirán a las Chivas de Guadalajara el sábado 13 de septiembre. Este partido se desarrollará en el Estadio Ciudad de los Deportes. El américa llega a este encuentro en la segunda posición de la tabla general con 17 unidades (a un punto del primer lugar). El Rebaño Sagrado ocupa el puesto 16, igualado en puntos con los dos últimos lugares del Apertura 2025 (Querétaro y Puebla).

Intensidad contra Chivas

Las Águilas del América tienen duelos personales contra los clubes que están en mejor estado de forma en la actualidad. Monterrey, Cruz Azul, Tigres y Toluca son enfrentamientos complejos con mucho en juego sobre el campo.

A pesar de que las Chivas han llegado mermadas en los últimos años, Daniel Brailovsky considera que son un rival que siempre quieren derrotar. Sin importar las circunstancias en las que llega el Rebaño Sagrado, es una motivación adicional jugar un Clásico Nacional.

“En lo personal que, desde el lado del americanismo, salen a jugar con todos los partidos, pero más con este. La rivalidad con Tigres y Cruz Azul creció, pero Querétaro dirá lo mismo, todos quieren hacer lo mismo con América, quieren tener su Clásico, no podemos compararlo”, concluyó.

