Fernando Mendoza es elegido No. 1 en el Draft por los Raiders y hace historia

Un momento memorable y de carácter histórico ocurrió la noche del jueves en la ciudad de Pittsburgh cuando el quarterback cubano-americano Fernando Mendoza fue elegido por los Raiders de Las Vegas con la primera selección del Draft de la NFL 2026.

Fernando Mendoza, de 22 años y raíces completamente cubanas, recibió el llamado oficial de la NFL cuando el comisionado Roger Goodell anunció la decisión de los Raiders, el equipo con los derechos de la primera selección del Draft.

With the 1st overall pick the @Raiders select Fernando Mendoza from @IndianaFootball!



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Nacido en Boston y criado en Miami, Fernando Mendoza optó por no asistir al Draft, que se realizó a un costado del estadio de los Pittsburgh Steelers. Él se quedó en Miami para vivir el inolvidable momento con toda su familia y amigos, según explicó.

Mendoza reaccionó abrazando a su madre Elsa, quien padece esclerosis múltiple y que se encontraba sentada a su lado, y luego procedió a ponerse la gorra negra de los Raiders.

“Solo estoy pensando en trabajar para el siguiente nivel”, dijo Mendoza al ser entrevistado de inmediato por ESPN, para luego hablar de su nuevo equipo. “Qué gran organización, tiene un gran legado, hay muchos grandes compañeros con los que ya quiero hablar; coaches, dueños. Estoy emocionado por la oportunidad”.

Los Raiders vienen de una temporada desastrosa en la que tuvieron un récord de 3-14, pero ahora tienen a su quarterback del futuro, un hombre maduro y un pasador pulido que podría ayudarles a empezar a construir buenos cimientos.

Los logros históricos de Fernando Mendoza

El ascenso de Fernando Mendoza al estrellato ha sido nada menos que asombroso desde hace varios meses. Primero condujo al equipo de la Universidad de Indiana, históricamente muy débil, al campeonato nacional de la NCAA. Ese título tuvo el ingrediente extra de que se logró en Miami, la casa de Mendoza, y en contra de los Hurricanes locales.

Su actuación en la temporada 2025, en la que terminó ganando los 16 partidos de su equipo, le hizo justo merecedor al Trofeo Heisman, máximo galardón individual del fútbol americano colegial. Y ahora, el joven hombre llega a la NFL por la puerta más grande.

Fernando Mendoza se une a leyendas en selectos clubes

Con su arribo a la NFL, Fernando Mendoza se convierte en el tercer jugador hispano en ser elegido con la primera selección de un Draft de la NFL luego de Jim Plunkett (1971, New England) y Bryce Young (2023, Carolina). Tanto Plunkett como Young -ambos quarterbacks- tienen raíces mexicanas.

Mendoza se une a quarterbacks excepcionales como Cam Newton, Jameis Winston y Joe Burrow en ser escogidos con la primera selección del Draft de la NFL además de haber obtenido el Trofeo Heisman y ganado el título nacional de la NCAA.

A diferencia de algunos de los quarterbacks más notables seleccionados con la primera selección de un Draft, Mendoza no fue visto como un prospecto de élite en su etapa de jugador de preparatoria ni tampoco en sus primeros años en el nivel universitario.

Sin embargo, su desarrollo como quarterback fue admirable. Tiene un brazo fuerte y preciso, juega con mucho aplomo y sabe cuidar del balón. De acuerdo con datos de ESPN, Mendoza registró 48 pases de touchdown, 11 carreras de anotación y solo 1 balón perdido en sus visitas a la zona roja como jugador colegial.

El hombre de 6-5 pies y alrededor de 230 libras empezó a figurar a nivel nacional luego de escalar dentro del equipo de la Universidad de California en Berkeley antes de transferirse a Indiana para la campaña de 2025. Y ahora es un hombre a seguir en la NFL

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