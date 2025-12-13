Fernando Mendoza es el primer hispano en ganar el Trofeo Heisman

Luego de una temporada sin precedentes en la que condujo a su equipo a un récord perfecto, el quarterback Fernando Mendoza hizo historia este sábado al recibir el Trofeo Heisman como el jugador más destacado del fútbol americano colegial en 2025.

Fernando Mendoza, un joven cubano-americano que tiene a los Hoosiers de Indiana en la siembra No. 1 de la nación con récord de 13-0, es el primer hispano en obtener el máximo honor del deporte universitario.

The moment Fernando Mendoza became a Heisman winner 🥹🏆 pic.twitter.com/nEobBz3T8U — ESPN (@espn) December 14, 2025

“Mami, este trofeo es tan tuyo como es mío. Tú siempre has sido mi mayor apoyo. Tú eres mi vida”, dijo un conmovido Fernando a su madre Elsa Mendoza, antes de proceder a agradecer también a su padre, Fernando. Y luego agradeció a sus abuelos brevemente en español.

“Por el amor y sacrificio de ser padres y abuelos, los quiero mucho. De todo mi corazón les doy las gracias”, dirigió el quarterback a Alberto y Alicia Espinoza, presentes en el recinto en Nueva York.

Dos hispanos ocuparon los primeros puestos en la votación

Tanto Mendoza como Diego Pavia, el quarterback mexicoamericano de la Universidad de Vanderbilt y que fue uno de los cuatro finalistas por el premio, son ejemplos de perseverancia, pues no recibieron ofertas de ninguna universidad grande luego de sus etapas en la preparatoria. Se trata de historias paralelas de “underdog”.

Mendoza obtuvo 643 votos a primer lugar y totalizó 2,362 puntos. Pavia fue segundo con 189 votos a primer lugar y un total de 1,435 puntos. Love fue tercero con 719 puntos (46 votos para primer ugar) y Sayin fue cuarto con 432 puntos (8 votos a primero). Jacob Rodríguez, el linebacker de Texas Tech que fue el mejor defensivo de la nación este año, acabó en quinto puesto con 295 puntos (17 votos a primero).

Indiana venció a Ohio State la semana pasada por 13-10 en el duelo de lo dos mejores equipos de este año para romper una racha perdedora de 37 años ante el equipo que es el campeón reinante de la División I de la NCAA. En ese partido, Mendoza superó a Julian Sayin, mariscal de campo de los Buckeyes, otro finalista por el Heisman.

Fernando Mendoza arrasó con los premios tras campaña invicta

Mendoza, que jugó dos años en la Universidad de California en Berkeley antes de transferirse a Indiana para esta campaña, inició 13 partidos, completó 226 de 316 pases (71.5%) para 2,980 yardas, 33 touchdowns (líder de la nación) y 6 interceptados. Agregó 240 yardas en 69 carreras y 6 anotaciones.

El joven nacido en Boston y que creció en Miami se convirtió en el gran favorito al guiar a los Hoosiers a un notable triunfo contra el equipo N. 1 de la nación, Ohio State, en el juego de campeonato de la conferencia Big Ten. Fue premiado como el Jugador Ofensivo del Año del Big Ten y también con el Trofeo Walter Camp al Jugador del Año, el cual es seleccionado por entrenadores y directores de información del fútbol americano colegial.

El jugador “junior” de 22 años también obtuvo el viernes el premio Maxwell como el jugador del año y el Davey O’Brien, que se entrega cada año al quarterback más sobresaliente y que nunca había sido para un mariscal de campo de la Universidad de Indiana.

Diego Pavia, quarterback de la Universidad de Vanderbilt, tuvo una temporada espectacular con su brazo y sus piernas. Crédito: Wade Payne | AP

La impresionante temporada del quarterback Diego Pavia

Diego Pavia, por su parte, completó 242 de 340 pases (71.2%) para 3,192 yardas, 27 touchdowns y 8 interceptados en 12 partidos (récord de 10-2) dirigiendo la ofensiva de Vanderbilt. Además, corrió 152 veces para 826 yardas y 9 anotaciones, siendo una amenaza constante con su brazo y sus piernas.

Los Commodores nunca habían ganado tantos juegos en una temporada y aunque se quedaron cortos de los playoffs, lo hecho en 2025 pasará a la historia como una de sus actuaciones más destacadas. El mayor artífice de ese éxito es Pavia, nacido en Albuquerque, cuyo crecimiento como quarterback es una de las mejores historias de los últimos tiempos en el deporte colegial.

Los otros dos finalistas por el Trofeo Heisman 2025

Julian Sayin, por su parte, jugó 13 partidos (marca de 12-1) en su primer año como el mariscal de campo titular de los Buckeyes con un impresionante 78.4% de pases completos (279 de 356) al lanzar para 3,323 yardas, 31 touchdowns y 6 interceptados.

El “sophomore” de Ohio State originario del sur de California será sin duda el quarterback a seguir en 2026. Sayin tiene solo 20 años.

El otro finalista para el Trofeo Heisman fue el corredor de Notre Dame, Jeremiyah Love, quien en 12 partidos acumuló 1,372 yardas con un promedio de 6.9 por intento y 18 anotaciones, además de 27 atrapadas para 280 yardas y 3 touchdowns adicionales.

Sigue leyendo:

– Entrenador en jefe de Michigan pierde su trabajo y es arrestado tras “relación inapropiada”

– El abuelo Philip Rivers regresa a la NFL a los 44 años y abrirá por los desesperados Colts

– Dak Prescott rechaza sentir presión de ganar todos los partidos restantes de Cowboys