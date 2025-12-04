Fernando Mendoza y Diego Pavia: los hispanos favoritos para el Heisman 2025

El Trofeo Heisman 2025 tiene un condimento especial. El galardón que se le otorga al “Jugador Más Destacado” de la NCAA está a menos de dos semanas de ser revelado. El trofeo será entregado en Nueva York el próximo 13 de diciembre y hay dos nombres propios que resaltan: Fernando Mendoza y Diego Pavia.

Según analistas y fuentes especializadas hay tres grandes candidatos que aspiran por este galardón. Uno de ellos es Fernando Mendoza (QB de Indiana Hoosiers). El atleta de raíces cubanas es catalogado como el “traspaso del año” al dejar California y llegar a Indiana. Mendoza es uno de los grandes favoritos, sobre todo por su aporte con los Hososiers. Este modesto club tuvo una temporada invicta (12-0).

Fernando Mendoza finishes the regular season with:



• 3,001 total yards

• 38 total TDs

• 72.0% completion percentage

• 5 interceptions

• 12-0 record



HEISMENDOZA 🏆 pic.twitter.com/3JMrtAvcw1 — CFB Kings (@CFBKings) November 29, 2025

Fernando Mendoza es un candidato consistente. El Quarterback de 22 años comandó el renacimiento de Indiana y su regreso a la pelea por el campeonato. Mendoza fue una figura principal con sus más de 30 Touchdowns y cerca del 72% de pases completos. El duelo de este sábado 6 de diciembre contra Ohio State puede ser determinante para que la balanza se termine de inclinar a su favor.

El segundo en discordia es Quarterback nacido en california, Julian Sayin (Ohio State Buckeyes). El talentoso jugador de 20 años también comandó a Ohio State a una temporada invicta. El “Retador” es segundo entre los posibles candidatos a alzarse con el galardón.

HE'S JUST SAYIN' 🔥



Julian Sayin gets his first win in "The Game" 😤 pic.twitter.com/7swNq1oac3 — SportsCenter (@SportsCenter) November 29, 2025

El tercero en el podio de candidatos es el Quarterback Diego Pavia. El “Caballo Negro” de 23 años enfrentó un duelo reglamentario para jugar un año extra en la NCAA. El Quarterback nacido en Albuquerque, Nuevo México, tuvo una gran temporada en una conferencia compleja como la del Sureste de la NCAA (SEC). Pavia fue uno de los líderes de Vanderbilt Commodores.

Is Diego Pavia a Heisman finalist? 👀 pic.twitter.com/mkH1ICr0NJ — Bleacher Report CFB (@BR_CFB) December 1, 2025

Diego Pavia lideró a los Commodores a conseguir su primer récord invicto como local, hazaña que no lograban desde 1982. El “Caballo Negro” consiguió 27 Touchdowns por Pase y además tuvo una precisión de pases completados del 71.2%, este es su récord personal. Pavia también fue nombrado finalista para el Walter Camp Award (jugador nacional del año).

Otro de los candidatos, pero más rezagado en la carrera es Jeremiyah Love ( RB – Notre Dame). En su tercer año en el equipo, “La Dinamita” es el contendiente que busca romper la racha de los Quarterbacks en el Heisman. El Running Back de Notre Dame ha sido descrito por su coach, Marcus Freeman, como “una arma ofensiva tan peligrosa como cualquiera que haya visto”. Sin embargo, todo parece definirse en el duelo decisivo de este sábado entre Indiana y Ohio State.

